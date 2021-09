Francesca Fialdini: “Non avrò mai dei figli miei” | la sconvolgente rivelazione della conduttrice

Francesca Fialdini, conduttrice di Da noi… a ruota libera ed ex conduttrice di A Sua Immagine, fa una rivelazione shock che spiazza i suoi fans. Ecco quale.

Francesca Fialdini nasce a Massa nel 1979. Comincia la sua carriera in Radio Vaticana come redattrice per la sezione esteri nel 2004, da dove passa al programma A Sua Immagine.

La notorietà presso il grande pubblico televisivo lo raggiunge però nel 2013 con la sua partecipazione a Unomattina in famiglia su Rai in cui affianca Tiberio Timperi. L’anno successivo sarà ad Unomattina accanto a Franco di Mare.

Nel 2017 passa alla fascia pomeridiana con La vita in diretta condotta con Marco Liorni.

Leggi anche -> Carlo Acutis è il più giovane Beato della storia: diffondere la fede con internet

Il salto di qualità

Il salto di qualità per la sua carriera avviene nel 2019 quando viene chiamata ad occuparsi di Da noi…A ruota libera, il talk show che segue a ruota Domenica In, condotto dall’inossidabile Mara Venier. Nel programma Francesca intervista sia persone con una vita normale che vip, cercando sempre di cogliere, nel racconto delle loro vite, l’aspetto positivo.

Di recente la Venier ha lasciato intendere di voler lasciare la conduzione del massimo programma televisivo della domenica e per questo alcuni avrebbero pensato, come naturale avvicendamento, alla Fialdini. Pare però che la signora Venier non abbia molta simpatia per Francesca, al che lei avrebbe dichiarato: “Le starò sulle p***e”.

La vita privata

Persona estremamente riservata, poco si sa dei suoi amori. Da qualche parte ci sarebbe un fidanzato che, i bene informati dicono, sarebbe un affermato medico di Lecco. La Fialdini ha dichiarato che il suo uomo “Vive lontano e non appartiene né al mondo dello spettacolo in senso stretto né a quello dell’informazione”.

Leggi anche ->Perché Maria De Filippi e Maurizio Costanzo non hanno avuto figli? Emerge la verità...

Nonostante l’amore vada a gonfie vele, la Fialdini non sente il ticchettare dell’orologio biologico. In merito alla maternità le sue parole sono: “Penso di essere un modello di donna contemporanea che magari è più facile trovare altrove. In Italia siamo ancora indietro. Personalmente preferirei l’adozione, più che impormi un percorso che il mio corpo non desidera.

Per una che proviene da Radio Vaticana, passando per A sua Immagine, è un discorso decisamente poco ortodosso.