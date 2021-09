Francesco Totti e Ilary Blasi, una coppia perfetta, se non fosse per quel misterioso “scivolone”

I due sono molto uniti insieme ai figli avuti. Ma non è stato sempre così. Ci sono stati anche dei momenti di crisi.

Per i tifosi della Roma è il Capitano per eccellenza. Nessuno come lui. Il 10, l’uomo che ha rifiutato anche trasferimenti importanti, pur di rimanere a vita in giallorosso. E’ Francesco Totti. Da qualche anno ha appeso gli scarpini al chiodo. Non cessa, invece, il matrimonio con Ilary Blasi. I due sono molto uniti insieme ai figli avuti. Ma non è stato sempre così. Ci sono stati anche dei momenti di crisi.

Oggi 45enne, Totti è stato uno dei calciatori più forti della storia d’Italia. Campione del mondo con l’Italia nel 2006 e vice campione d’Europa nel 2000. Nel corso della sua carriera ha giocato sempre con la Roma. Rifiutando anche trasferimenti dorati. In un certo periodo, il Real Madrid avrebbe fatto carte false per averlo.

Ma “Er Pupone” rifiuterà di diventare un “Galactico”. Impegnando tutta la sua carriera con la Roma. Con 250 reti in Serie A, è il giocatore che ha segnato più gol con la stessa squadra nel massimo campionato italiano, di cui è il secondo cannoniere di tutti i tempi dopo Silvio Piola. Con la Roma ha segnato 307 reti in totale, record in Italia per una squadra di club.

Nel 2005, Francesco Totti ha sposato Ilary Blasi. Showgirl, nasce, nel mondo dello spettacolo come “Letterina” del fortunato quiz “Passaparola”, condotto da Jerry Scott. Ma nel corso della sua carriera conduce programmi di grande successo, tra cui “Le Iene” e il “Grande Fratello”. I due hanno tre figli. Una famiglia molto unita, quella dei coniugi Totti-Blasi. Ma, in passato, sfiorata anche da alcuni pettegolezzi che fecero soffrire molto i due.

Il presunto tradimento

In particolare, Francesco Totti venne “accusato” o, meglio, “sospettato” di aver tradito Ilary pochi mesi prima del matrimonio, celebrato nel giugno del 2005. La donna con cui il capitano della Roma avrebbe avuto un flirt sarebbe stata Flavia Vento. Altra showgirl romana. Lanciata dalla trasmissione “Il Lotto alle otto”, ha poi condotto programmi come “Libero” e “Stracult” e partecipato a svariati reality.

Francesco Totti e Flavia Vento sono stati sospettati di avere avuto un flirt, nel corso di alcune serate mondane. Una versione alla quale Ilary non ha mai creduto. E adesso, a distanza di anni, emerge la verità. E’ lo stesso Totti, nella sua biografia a raccontare l’accaduto di due distinte serate. La prima, in cui i due si conobbero. E una seconda (quella “incriminata) in cui vi fu solo un fugace saluto.

Nessun tradimento. Una delle coppie più belle del mondo dei VIP può continuare a essere felice insieme.