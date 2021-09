Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin lasciano la città e vivono in un castello come nelle favole

Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin vivono da quasi vent’anni una storia d’amore favolosa. E non è solo un modo di dire.

Silvia Toffanin nasce a Bassano del Grappa in provincia di Vicenza nel 1979. Dopo aver partecipato a Miss Italia nel 1997, spicca il volo nel mondo dello spettacolo grazie al ruolo di “letterina” a Passaparola, condotta da Gerry Scotti. Quel game show portò fortuna ad altre letterine. Faceva parte del cast anche una misconosciuta all’epoca Ilary Blasi, oltre ad Alessia Fabiani ed Alessia Ventura.

Leggi anche -> Rudy Zerbi: la confessione all’amico e collega Gerry Scotti è da bollino rosso

Ed è in questo ruolo di altissimo profilo che conosce il Berlusconi jr, il bel Pier Silvio.

Pier Silvio Berlusconi, secondogenito del Cavaliere e della sua prima moglie, nasce a Milano nel 1969. Comincia la sua carriera sulle orme del padre in Publitalia, fino a diventare amministratore delegato nonché vicepresidente di Mediaset.

La storia d’amore che fa decollare la carriera

Silvia deve molto a Pier Silvio, ha più volte ammesso che senza di lui non avrebbe mai fatto televisione.

La conduttrice di Verissimo quest’anno raddoppia. Toccherà a lei infatti riempire il posto vuoto lasciato dalla D’Urso la domenica pomeriggio. Non è stato facile però farle accettare questo doppio ruolo. Pier Silvio dichiara: È stato difficile convincere Silvia al raddoppio, ma sono convinto che lo farà con grande entusiasmo. È il programma dove tutti gli ospiti vogliono andare, ha le caratteristiche per avere successo anche la domenica”.

Leggi anche -> Mara Venier: la sua casa al centro di Roma è gigante ed ha una…

L’augusta magione

I due volti noti della TV hanno anche due figli ed è per dare una vita più serena alla famiglia che da tempo hanno lasciato Milano per trasferirsi in Liguria.

Come dimora hanno scelto una villa affacciata sul mare di Portofino, praticamente impenetrabile, una sola strada la collega al paese. Questa decisione è stata spiegata dalla stessa Toffanin: Volevo dare ai miei figli il mare e un po’ dell’infanzia che ho avuto io”.

Leggi anche -> Il mercato nero dei Green Pass falsi: indagati vip e politici…

Più che una villa è un vero e proprio castello, completo di piscina, il castello Bonomi-Bolchini, edificato nel 1626.

Non tutti ricordano però, che nel 2018 la magione rimase isolata dopo una mareggiata a causa del crollo dell’unica strada di accesso. Destino infame toccò anche alla barca di famiglia, un Custom Line lungo 37 metri.