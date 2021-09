Flavio Insinna: la malattia “subdola” sconfitta grazie al padre

In televisione, Insinna è stato anche protagonista di una polemica su “Affari tuoi”. Niente in confronto a cosa ha patito.

Conduttore televisivo e attore. Di teatro e di fiction. La carriera di Flavio Insinna è sulla cresta dell’onda. Ma – e questo vale per ogni persona – non è tutto oro ciò che luccica. La vita di Flavio Insinna è segnata da una grave malattia.

Flavio Insinna: la carriera

Romano, oggi 56enne. La sua vita professionale è equamente divisa tra vari ambiti. Al cinema, lo ricordiamo in “Metronotte”, “Il partigiano Johnny”, “La Finestra di fronte”, “Ex” e “Il professor Cenerentolo”. Ha quindi lavorato con alcuni tra i più affermati registi del panorama italiano. Da Ferzan Ozpetek, passando per Guido Chiesa, Fausto Brizzi e Leonardo Pieraccioni. Altrettanto lunga e proficua è la carriera a teatro. Tuttora, Insinna spesso è anche in tournee con i suoi spettacoli.

Ma è la televisione ad avergli dato la maggiore popolarità. Sia come attore, che come conduttore. Lo ricordiamo in fiction di enorme successo, come “Don Matteo”, con Terence Hill e “Distretto di Polizia”. Ma, soprattutto, le trasmissioni: da “L’Eredità” ad “Affari tuoi”. Proprio il programma dei “pacchi”, porta anche delle polemiche a Insinna. Il 23 maggio 2017 Striscia la notizia trasmette alcuni fuorionda in cui, durante una pausa nella registrazione di “Affari tuoi”, Insinna insulta i concorrenti e gli autori del programma, suscitando molta indignazione.

Il vero dramma

Una faccenda difficile da sbrogliare per Insinna. Ma niente a confronto del male di cui il conduttore ha sofferto in passato. Oggi riesce a parlarne con la forza che tutti gli riconosciamo. Ma la definisce una malattia “subdola”.

Termine assolutamente appropriato per la depressione di cui è stato afflitto negli scorsi anni. Insinna, tuttavia, racconta di essere riuscito a uscirne bene e di essere ora una persona nuova e diversa. Fondamentale, secondo il racconto del conduttore, il ruolo del padre nella battaglia vinta.

Perché per uscire dal tunnel abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci guidi verso la luce.