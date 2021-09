Gianni Morandi: l’incidente di qualche mese fa è nulla rispetto al dramma vissuto con l’ex moglie

Eterno ragazzino, colonna portante della musica leggera italiana. Ma dentro di sé aveva un segreto che ora ha svelato.

Sempre sorridente. Eterno ragazzino, che ha fatto cantare e ballare diverse generazioni di italiani. Ma anche conduttore di programmi di successo. Difficile trovare qualcuno che non ami e apprezzi Gianni Morandi. Recentemente ci ha fatti preoccupare. Ma nulla, in confronto al dramma che ha vissuto tempo fa.

Il mito Gianni Morandi

Quasi 77enne, Morandi ha esordito, facendosi conoscere dal grande pubblico, all’inizio degli anni ’60. E la sua carriera è tuttora in corso e in divenire.

È considerato una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Ha condotto il Festival della canzone italiana per due edizioni: 2011 e 2012. È stato inoltre presidente onorario del Bologna Calcio dal 2010 al 2014.

Tra i suoi più grandi successi, ricordiamo, “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, ma anche “Uno su mille”, “Bella signora”, “Banane e lamponi”, “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte” e, essendo tutti noi amanti dei motori, non possiamo non menzionare “Andavo a 100 all’ora”.

Nella sua carriera, oltre alla conduzione del Festival di Sanremo anche l’ideazione e la conduzione di alcuni programmi che hanno fatto record di ascolti in prima serata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gianni Morandi su Pokemon: “Sono imbattibile: ecco chi ho catturato

L’incidente e il dramma di Gianni Morandi

Alcuni mesi fa, il grande cantante è rimasto vittima di un incidente nella sua proprietà di campagna, dove stava bruciando alcune sterpaglie. Nel corso di tale operazione ha riportato alcune gravissime ustioni alle mani. Ed è tuttora in fase di recupero, come dimostrano i suoi tanti post sui social. Dove Morandi è molto popolare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lory Del Santo, una vita segnata da tre tragedie | Tutti troppo giovani per morire

Quanto accaduto, comunque, non è nulla rispetto a quello che successe moltissimi anni fa al cantante e presentatore. E’ stato lo stesso Morandi a rivelare il particolare sconvolgente nel corso della trasmissione “Verissimo”. Morandi ha raccontato come con la moglie Laura Efrikian, famosa attrice con cui ha avuto alcuni figli, abbiano vissuto un grave lutto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fan scrive una richiesta assurda a Gianni Morandi: il cantante sotto shock

Dopo appena sei ore dal parto, infatti, morì Serena. Un dramma indicibile per qualsiasi genitore. Che Morandi ha tenuto dentro di sé per moltissimi anni. Prima della rivelazione.