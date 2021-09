Il neomelodico a X Factor conquista la tv nazionale | “Bambola” è la hit più bella di sempre – Video

Matteo Milazzo, con la sua “Bambola”, ha portato il neomelodico sul palco di X Factor conquistando i giudici e non solo.

Nel corso degli anni, il palco di X Factor ha visto esibirsi qualsiasi tipo di artista: dai cantautori ai rapper, fino ai nuovissimi trapper. Ma nessuno si sarebbe mai aspettato che un cantante neomelodico potesse impugnare il microfono e conquistare sia i giudici del talent show che gli spettatori a casa. Ed è il caso di Matteo Milazzo che ha portato nel programma di Sky un genere che poche volte è stato accolto con favore dai quattro seduti a giudicare. E invece, con la sua “Bambola”, il cantante è riuscito a portarsi a casa tre sì, ricevuti da Manuel Agnelli, Emma Marrone ed Hell Raton, e un no, quello di Mika che non vede per lui un preciso percorso artistico all’interno dello show.

L’esibizione di Matteo Milazzo è stata impeccabile e intonatissima, come confermato anche dai giudici nei commenti a margine. E a rendere il tutto ancor più particolare è il fatto che a portare sul palco di X Factor il neomelodico, genere musicale prettamente napoletano, sia stato un ragazzo originario di Catania. E adesso i giudici del programma si interrogano su come poter far proseguire il cammino del siciliano all’interno del talent show.

Il neomelodico a X Factor, Matteo Milazzo conquista il web e la tv

E per qualcuno, il nome di Matteo Milazzo potrebbe non essere nuovo. Il ragazzo catanese, infatti, ha intrapreso la carriera da cantante sin da bambino; facendo registrare oltre mille persone già per lo spettacolo del suo 13esimo compleanno. Da giovanissimo riempiva i cortili della scuola, per poi arrivare al successo in vari eventi siciliani.

Ora Matteo è cresciuto ed ha conquistato la tv nazionale e il web. La sua esibizione, infatti, è la più vista sull’account Tik Tok di X Factor con ben 2,7 milioni di views, quasi 300mila like e 28mila ricondivisioni. Un successo mediatico incredibile, che ha portato in alto il genere neomelodico.