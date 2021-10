Dal palco di “Amici” alla Nazionale di calcio | L’avventura di Virginio

Non appena il Covid lo permetterà, sarà in tour negli USA. Ma, nel frattempo, si toglie una grossa soddisfazione personale

E’ uno dei tanti talenti scoperti da Maria De Filippi. Ma in uno dei suoi ultimi post su Instagram ci mostra come abbia fatto davvero il grande salto. E lo fa con grande fierezza.

Virginio: la carriera

In realtà, il successo per lui è già in corso da un po’ di tempo. 36enne originario di Fondi, Virginio Simonelli. Per tutti, solo Virginio. Ha debuttato nel 2006 partecipando al Festival di Sanremo nella categoria giovani con il brano “Davvero”. Pubblica poi con Universal Music il suo primo album “Virginio” e firma con Sony Music un contratto come autore.

Ma è il 2011 il suo anno. Vince infatti la decima edizione di “Amici di Maria De Filippi” nella categoria Canto. Imponendosi nel celebre talent show della bionda conduttrice Mediaset, gli si aprono tante porte. Pubblica quindi il suo primo EP “Finalmente”.

Ad oggi le sue vendite superano le 30.000 copie e tra i premi ricevuti anche un Wind Music Award oro. La pandemia da Coronavirus ha rimandato un suo tour negli Stati Uniti. Ma non appena la situazione lo permetterà, andrà a caccia del successo anche negli States.

Virginio in Nazionale

Ma, i calciatori lo sanno bene, il vero salto di qualità è quando si arriva in Nazionale. E così, Virginio può dire di averlo fatto questo salto di qualità. In uno dei suoi ultimi post su Instagram, il cantautore di Fondi si mostra vestito con la maglia azzurra.

Un orgoglio nell’anno della vittoria degli Europei. Ma un orgoglio ancor di più perché Virginio ha appena terminato la sua prima esperienza nella Nazionale Cantanti. Nel suo post, infatti, ringrazia anche Enrico Ruggeri, uno dei cantautori simbolo della Nazionale.

Una grande soddisfazione per Virginio che, infatti, si mostra con la mano destra appoggiata sul cuore. Come chiunque vesta la maglia azzurra dovrebbe fare.