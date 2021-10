Affari di famiglia: Jacqueline Di Giacomo attacca Heather Parisi | Guerra a colpi di social

Jacqueline Di Giacomo attacca la mamma Heather Parisi, suscitando la curiosità dei media e dando inizio ad una guerra sui social. Vediamo cosa ha scatenato la discussione.

Heather Elizabeth Parisi nata a Los Angeles il 27 Gennaio 1960, è una cantante, ballerina e show girl statunitense di origine italiana.

I genitori della piccola Heather Parisi con appena un anno di vita, si separano scomparendo per ben 27 anni, quando per decisione della madre di Heather i genitori si ricongiungono in Italia.

La vita amorosa di Heather Parisi non è stata molto semplice sin dall’inizio, quando sposa l’imprenditore Giorgio Manetti dalla quale viene alla luce una figlia.

Dopo l’imprenditore ha una relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo, dalla quale ha avuto un’altra figlia, ed infine sposa l’imprenditore Umberto Maria Anzolin con il quale da alla luce altre 2 figlie.

La guerra tra mamma e figlia

Dall’unione con Giovanni Di Giacomo nasce Jacqueline Luna, la seconda figlia Heather Parisi che evidentemente si è sentita abbandonata visto la successiva storia ed il trasferimento ad Hong Kong.

Jacqueline Luna Parisi Di Giacomo nata a Roma il 10 Marzo 2000, è una ragazza molto riservata che ha le idee be chiare su quello che vuole fare in futuro, far parte del mondo dello spettacolo.

Vive ad oggi tra Roma e Los Angeles per inseguire il suo sogno, tra lo spettacolo e la moda, ma non privandosi di nessuna esperienza di crescita.

Nonostante un solo genitore in comune, le due sorelle maggiori, Rebecca Manenti e Jacqueline Di Giacomo, hanno un bellissimo rapporto e si frequentano come due vere sorelle.

Le due sorellastre però non hanno proprio un bel rapporto con la madre, soprattutto Jacqueline che accusa la madre di non parlare mai delle sue figlie maggiori ma sempre e soltanto dei gemelli, avuti dal matrimonio con Umberto Maria Anzolin, attraverso fecondazione assistita.

Notizia che Jacqueline non ha di certo digerito dando inizio così ad una discussione attraverso i social.

“Se non ho nessuna foto di mia madre ci sarà un motivo”, questo il commento che lascia tutti di sasso, aggiungendo: “Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie ?” (riferito a Rebecca e Jacqueline).

Jacqueline Di Giacomo aggiunge: “Sono una ragazza di diciannove anni cresciuta da un padre straordinario nonché uomo e medico da stimare che mi ha insegnato e insegna tutti i giorni il valore della vita”, questo il commento di una ragazza cresciuta senza madre e che ad oggi sente la mancanza più che mai.

Cosa che però non ha aiutato certo la conciliazione tra Jacqueline e Heather Parisi, è l’attuale storia d’amore di Jacqueline con il cantante romano Ultimo, che a discapito del rapporto con la madre continuerà.