Joe Bastianich chiede scusa alla sua famiglia | Il motivo è commovente

“Mi stai diludendo, vuoi che muoro?” la sua frase celebre. Ma, questa volta a “diludere” qualcuno è proprio lui

“Mi stai diludendo, vuoi che muoro?”. E’ diventata una frase cult. La sua frase cult. Pronunciata a uno dei tanti concorrenti del fortunato format “Masterchef”. Joe Bastianich è famoso soprattutto per quello. Ma, in realtà, è molto di più.

Joe Bastianich: dalla cucina alla musica

Nato a New York, ma è figlio di genitori italiani esuli istriani. Imprenditore, ovviamente attivo nel mondo della ristorazione. Ha diversi locali sparsi in giro tra gli Stati Uniti, ovviamente, e l’Italia. Il più famoso, attivo dal 1993, “Becco”, a Manhattan. Un locale iconico che appare in diversi telefilm cult: da Beverly Hills 90210 a Friends.

La sua popolarità si deve quindi alla cucina e a Masterchef. E’ stato giudice in Italia fino al 2019, mentre negli USA la sua partecipazione nello storico cooking talent, prosegue.

Ma Joe Bastianich è anche un grande appassionato di musica, è stato frontman e chitarrista del gruppo statunitense The Ramps e, il 6 settembre 2019, ha pubblicato per la Universal il suo primo singolo da solista, Joe Played Guitar, che ha preceduto il suo primo album in studio Aka Joe, pubblicato il 20 settembre 2019. Il suo genere è il country e si esibisce spesso anche in Italia.

Le “colpe” verso la famiglia

Insomma, un personaggio eclettico. Dal suo sorriso e dalla sua verve non si direbbe che dentro di sé nasconda anche delle insicurezze e dei sensi di colpa importanti. In una recente intervista, Bastianich ha infatti affermato di aver condotto e di condurre una vita un po’ troppo egoista. Che lo ha portato e lo porta a trascurare la sua famiglia.

Per questo, Bastianich chiede scusa alla moglie e ai suoi figli: “Spero che un giorno capiranno il perché delle mie scelte”.