Lui, lei e l’altra: Alena Seredova dopo anni arriva la verità sul tradimento di Gigi Buffon

I due sono rimasti legati dal 2005 al 2014. Hanno avuto due figli e si sono sposati nel 2011. Ma poi…

Erano una delle coppie più belle e amate del panorama dello spettacolo e dello sport. Sembravano indivisibili. Avevano costruito una famiglia molto unita. Ma, purtroppo, anche alla fine dei sogni non sempre c’è un lieto fine.

Alena e Gigi uniti (quasi) per sempre

Parliamo di Gigi Buffon e Alena Seredova. I due sono rimasti legati dal 2005 al 2014. Hanno avuto due figli e si sono sposati nel 2011. Lei modella, bellissima. Nata in Repubblica Ceca (un tempo Cecoslovacchia). In Italia è stata lanciata da Giorgio Panariello nella trasmissione televisiva “Torno Sabato”. Nel 2005, l’immancabile calendario sexy con la rivista Max. Ha recitato in alcuni cinepanettoni e partecipato a trasmissioni di successo come “Le Iene”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ilaria D’Amico parla della rabbia con Alena Seredova: ecco com’è il loro rapporto

Lui, invece, è considerato uno dei portieri più forti della storia. Ha esordito giovanissimo con il Parma, ma ha costruito quasi tutta la carriera con la Juventus, dove ha vinto tutto in Italia. Il cruccio, non aver mai vinto la Champions League. E’ però campione del mondo con l’Italia di Marcello Lippi nel 2006. In questa stagione è tornato alla squadra che lo ha lanciato, il Parma. In serie B.

I due hanno formato una coppia famosissima. Ma la fine del loro rapporto è stata molto burrascosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chi è Alena Seredova, ex modella ed attrice: vita e curiosità

Il tradimento

Per anni, Alena ne ha parlato con grande risentimento. La fine del matrimonio, infatti, sarebbe dovuta al tradimento di Gigi con la conduttrice televisiva Ilaria D’Amico. Oggi compagna del portiere. “Sono stata la penultima a saperlo” ha detto Alena Seredova. Poi, la modella ha avvisato il padre della fine del rapporto con Buffon.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Buffon e le corna. Alena Seredova si confessa

A suo dire, infatti, la relazione di Buffon con la D’Amico era un fatto notorio nel mondo dello spettacolo e dello sport. Oggi, però, Alena Seredova è nuovamente felice. Dal 2015 è legata all’imprenditore Alessandro Nasi. La coppia ha una figlia, nata nel 2020.