Nek come Gianni Morandi | La carriera a rischio per un grave incidente domestico

Sulla cresta dell’onda da circa 25 anni ormai. Ma un grave incidente ha messo a rischio la sua carriera.

Non sappiamo se e come potrà proseguire la sua carriera. L’incidente avuto alcuni mesi fa è stato grave. Lui sta continuando la riabilitazione. Ma il futuro è incerto. Ecco come sta Nek.

Nek: un successo mondiale

Al secolo Filippo Neviani. Ma tutti lo conoscono come Nek. Sulla cresta dell’onda da circa 25 anni ormai. La sua musica continua a piacere, nonostante il tempo passi. Colpisce perché le sue sono canzoni romantiche, ma che riescono comunque a entusiasmare con il ritmo.

Fa musica dagli anni ’80, ma il successo arriva nel 1997, con “Laura non c’è”. La partecipazione al Festival di Sanremo lo fa conoscere al grande pubblico. Da quel momento è un successo continuo, con brani che ancora oggi tutti conoscono e cantano. Da “Se io non avessi te” a “Sei grande”, passando per “Se una regola c’è” e “Con un ma o con un se”.

Secondo i dati certificati dalla FIMI, Nek ha venduto nel corso della sua carriera oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo.

L’incidente e la carriera a rischio

Ma il dramma bussa alla porta di Nek recentemente. Il cantante ha raccontato di essere rimasto vittima di un gravissimo incidente domestico, avendo anche rischiato di morire. E’ la fine del 2020, quando Filippo Neviani si taglia gravemente con una sega circolare. Un “banale” incidente domestico, che poteva costargli la vita. Nek ha infatti rischiato di morire dissanguato.

Il cantante si è recato autonomamente presso l’ospedale di Sassuolo, sua città natale. Una corsa per evitare il peggio, la morte. Ma l’incidente ha comunque messo a rischio la sua carriera. Tutte le dita sono rimaste danneggiate ma, in particolare, l’anulare è quasi saltato via e il dito medio per metà.

Undici ore di intervento per salvare la mano e, forse, la carriera del famoso cantante. Ora mostra la mano ferita, dimostrando grande forza d’animo. Ma il percorso riabilitativo è ancora molto lungo.