Britney Spears: una vita fuori “dal normale”, la sofferenza ed ora lo scandalo delle foto censurate – FOTO

Dopo una lunghissima battaglia giudiziaria durata anni che l’ha vista protagonista, Britney Spears ha riconquistato la sua piena libertà. In ogni senso.

Britney Spears nasce nel 1981 a McComb, nel Mississippi. Appassionata di danza e canto sin da bambina, partecipa a molti concorsi. Durante i provini di uno di questo la nota un agente di New York, la quale, colpita dalle doti da performer della giovane Britney, spinge la madre ad iscriverla alla “Professional Performing Arts School”.

Nel 1992 entra nel cast del “The Mickey Mouse Club”; lì conosce futuri colleghi del mondo della musica e del cinema tra cui Justin Timberlake, Christina Aguilera e Ryan Gosling.

Il successo planetario

La grande occasione arriva nel 1997, quando un suo demo arrivò alla Jive Records. I discografici capiscono immediatamente di avere a che fare con un animale da palcoscenico, e nel 1999 esce il suo primo album …Baby One More Time che scala le classifiche mondiali.

Il brano omonimo è nominato ai Grammy Award nella categoria “Best Female Pop Vocal Performance “. Negli Stati Uniti arriva a 14 dischi di platino e nel mondo si stima che abbia venduto circa 30 milioni di copie.

I dischi successivi continuano a regalare alla Spears enorme successo e fama, nel contempo, la ragazza si esibisce in performance di grande effetto anche se, a volte, discutibili. Nel 2001, durante la cerimonia dei MTV Video Music Awards , Britney si esibisce con una tigre in gabbia e un pitone albino addosso. La PETA, organizzazione contro il maltrattamento e lo sfruttamento degli animali, si schiera con forza contro la cantante.

Nel 2003, canta cone Christina Aguileira Like a Virgin agli MTV Video Music Awards. Nel corso dell’esibizione, fa il suo ingresso Madonna, che si produce in un bacio saffico con entrambe. L’evento, pubblicizzato ovunque, ha contribuito al successo di Britney.

La vita privata burrascosa

Dopo il flirt da rotocalco con Justin Timberlake, nel 2004 ha sposato a Las Vegas tale Jason Allen. Il matrimonio è durato ben cinquantacinque ore.

Sempre nel 2004 sposa il ballerino Kevin Federline da cui ha avuto due figli. Si separano nel 2006. Nel 2007, in preda ad una crisi nervosa, Britney si rasa completamente i capelli. Inutile dire che l’evento fu immediatamente immortalato e pubblicato ovunque.

A questo punto è evidente che la Spears necessiti di aiuto e infatti si fa ricoverare in rehab. Perde la custodia dei figli per motivi mai resi noti e le viene dato come tutore il padre Jamie Spears che ha il controllo del suo patrimonio.

Gli ultimi sviluppi

Nel 2020 è nato il movimento Free Britney, liberare Britney dalla conservatorship, la tutela legale. In favore della liberazione della cantante si sono espresse le sue amiche Paris Hilton, Miley Cyrus, Rose McGowan, e Cher.

Ma è ad agosto scorso che si ha la svolta. Il papà di Britney ha rinunciato ad essere il tutore legale della figlia dopo 13 anni.

Inutile dire che la Spears è oltremodo felice di questa decisione. Si sente completamente libera da ogni sovrastruttura, come testimoniano le foto su Instagram.