Buon sangue non mente | Ecco cosa fa il più piccolo dei figli del grande Mike Bongiorno

Se fosse ancora con noi, di sicuro il grande e mai dimenticato Mike Bongiorno userebbe il suo grido di battaglia vedendo la carriera dei suoi figli. Allegria!

Mike Bongiorno, il più grande ed indimenticato presentatore della TV italiana è mancato ormai più di dieci anni fa, ma il segno che ha lasciato nel cuore del pubblico è enorme e, nel caso in cui qualcuno lo stesse dimenticando, ci pensano i figli a mantenere vivo il suo ricordo.

Chi era Mike

Mike Bongiorno nacque a New York da genitori di origini italiane nel 1924. Tornato in Italia con la madre nel 1929 fu partigiano durante la Seconda Guerra Mondiale. Il suo nome fu rivelato ai Tedeschi e successivamente fu arrestato dalla Gestapo rischiando la fucilazione. Detenuto a San Vittore prima (dove incontrò Montanelli) e nel campo di concentramento di Spittal an der Drau in Austria, fu liberato nel 1945.

Rientrò negli Stati Uniti per tentare la carriera di giornalista. Tornato in Italia negli anni Cinquanta, fu il primo a lanciare nella neonata RAI, un nuovo genere televisivo, il quiz con Lascia o Raddoppia. Il resto è storia della TV italiana.

La famiglia

Mike si sposò tre volte: con Rosalia Maresca, cantante lirica nel 1948, matrimonio annullato nel 1952; con Annarita Torsello, giornalista, nel 1968. I due si separarono nel 1970.

Dall’ultimo matrimonio con Daniela Zuccoli ebbe tre figli: Michele, Nicolò e Leonardo.

L’ultimogenito, Leonardo, nato a Milano nel 1989, è un imprenditore di successo. Laureato in Economia alla Bocconi e con un master in lingue, management e politica conseguito a Shanghai, ha investito in un fondo che si occupa di start-up. Tutto questo senza mai abbandonare la casa di produzione di cui fanno parte tutti i membri della famiglia, la Bongiorno Production.

Nel segno di Mike, i suoi eredi hanno dato vita alla Fondazione Allegria la cui mission recita:

“La Fondazione Mike Bongiorno è ente morale senza fini di lucro e indipendente… Attiva nei campi dell’assistenza sociale, dell’educazione e sviluppo tecnologico, l’obiettivo di promuovere l’Innovazione, la Creatività e il Well-being come strumenti del 21esimo secolo. Ispirandoci al modello di professionalità costante di Mike, che ha sempre sostenuto la meritocrazia e l’allegria come motori del successo, lo sviluppo della creatività e del well-being sono il centro della nostra missione. Crediamo che il pensiero creativo e l’intelligenza emotiva siano oggi di grande importanza per sostenere l’innovazione e migliorare la qualità di vita delle fasce meno abbienti.”

Che dire, Mike ha seminato bene, sia come professionista che come padre.