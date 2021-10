Drammatica disavventura per Shakira: “..ci hanno attaccato… ho avuto paura di morire..”

E’ la stessa cantante, legata al calciatore Gerard Piqué, a raccontare il raccapricciante episodio di cui è rimasta vittima.

Anche i ricchi piangono. Chi pensa che vip miliardari non possano patire le nostre stesse vicissitudini, si sbaglia di grosso. Quello che è capitato alla famosissima cantante Shakira a Barcellona è però gravissimo.

Shakira: il successo planetario

Colombiana, oggi 44enne, è una delle artiste che hanno venduto più dischi al mondo. Considerata una delle principali esponenti del pop latino. Nella sua carriera ha venduto circa 200 milioni di dischi e ha vinto numerosi premi musicali.

Insieme a Jennifer Lopez e Madonna è una probabilmente la cantante pop più famosa al mondo. Si è anche esibita per lo spettacolo del Super Bowl, uno dei più seguiti al mondo. Sintomo e simbolo della sua infinita notorietà.

Uno dei singoli di maggior successo della cantante, Waka Waka (This Time for Africa), sigla del Campionato mondiale di calcio 2010, è arrivato alla prima posizione delle classifiche in 19 paesi ed è il singolo ufficiale dei mondiali di calcio che ha venduto di più e più velocemente nell’era della musica digitale.

La disavventura

Insomma, parliamo di una delle donne più ricche e affermate del pianeta. E anche desiderate, visto il suo fisico da ballerina. Lei, però, ha occhi solo per Gerard Piqué. Calciatore spagnolo, difensore che veste la maglia del Barcellona e della Nazionale.

Proprio a Barcellona, dove i due vivono da tempo, è avvenuta la grave disavventura che Shakira racconta con orrore. La cantante racconta di essere stata aggredita da una coppia di cinghiali in un parco in pieno centro nella bellissima città catalana.

Quello dei cinghiali nelle zone urbane è un problema che affligge diverse grandi città europee. Hanno fatto il giro del web (e fatto ridere) le immagini che riguardano Roma. Ma, evidentemente, il problema non è solo della nostra martoriata Capitale. Perché l’episodio raccontato da Shakira è avvenuto a Barcellona. All’interno di un parco la cantante si è dovuta difendere dall’aggressione dei due suini selvatici, che le hanno strappato dalle mani la borsa. Distruggendola. Non osiamo immaginare quanto potesse costare quell’oggetto…

