Luce Caponegro, in arte Selen: cosa fa oggi la regina dell’hard italiano quasi sessantenne

Si è ritirata nel 1999. Ma i suoi fan continuano a seguirla e ad apprezzarla sui social. Dove svela la sua nuova attività.

Per la disperazione dei suoi tanti fan, si è ritirata dalle scene molti anni fa ormai. Di lei sanno tutto, anche il nome reale. Luce Caponegro. Ma gli uomini, adolescenti e non, l’hanno conosciuta e la ricordano con uno pseudonimo indimenticabile. Oggi fa tutt’altro nella vita. Anche se, di tanto in tanto, non disdegna qualche foto ammiccante sui social. E i fan impazziscono.

Il mito Selen

Stiamo parlando, evidentemente, di Selen. Una delle pornostar più famose e amate dal pubblico, attiva negli anni ’90. Appartiene alla generazione di attrici arrivate subito dopo due miti come Moana Pozzi e Cicciolina. Ma Selen non le ha fatte di certo rimpiangere.

Nata da famiglia agiata, decide di intraprendere la carriera prima erotica e poi pornografica per ribellione verso il conformismo. Ama il sesso e non ha mai nascosto la sua passione per l’esibizionismo. Nel mondo dell’hard ha interpretato oltre quaranta film.

Si è ritirata però nel 1999 e da quel momento ha partecipato a diversi programmi televisivi. Sia come opinionista, come concorrente in reality come “La fattoria”. Adesso, però, nella vita fa tutt’altro.

La nuova vita di Luce Caponegro

Selen è ormai un lontano ricordo. Gli ultimi anni nel porno – ha dichiarato l’ormai ex attrice – sono stati una sofferenza. Luce Caponegro oggi non tornerebbe in quel mondo e, forse, non farebbe determinate scelte. E’ rientrata stabilmente nella sua città, Ravenna. E si occupa di bellezza. Bellezza al femminile.

Luce Caponegro gestisce infatti da circa 15 anni un centro estetico. E si prende cura delle donne. E’, a tutti gli effetti, imprenditrice di se stessa. Il mondo del porno è alle spalle. Così come il mito Selen. Anche se, ogni tanto, sui social (dove è seguitissima) non manca qualche foto ammiccante.

E i fan di un tempo apprezzano tantissimo. Talvolta con qualche commento sopra le righe, retaggio di un passato che non tornerà più.