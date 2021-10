Adriano Celentano ha rischiato di morire: salvo grazie all’intervento della moglie Claudia Mori

Cantante, attore, conduttore. Sposato dal 1964 con Claudia Mori. Fu proprio l’attrice a salvargli la vita. Il racconto.

Un artista poliedrico. Capace si spaziare dalla musica, al cinema. Passando per la conduzione di programmi di grandissimo successo. Diventato famoso giovanissimo, ancora oggi, 83enne, è uno dei personaggi più famosi. Che quando riappare fa sempre parlare di sé.

Adriano Celentano: la carriera

Difficile sintetizzare la carriera di Adriano Celentano. E’ soprannominato il “Molleggiato” per il suo peculiare modo di ballare. E’ autore di alcuni dei brani più apprezzati della musica italiana. Da “Azzurro” a “Il ragazzo della via Gluck”, “24mila baci” e, più in là con gli anni, “Io non so parlar d’amore” e “L’emozione non ha voce”.

Ma ha recitato in svariati film, soprattutto tra gli anni ’70 e ’80, spesso in coppia con Ornella Muti. In tv, poi, i suoi show sono sempre stati un boom di ascolti. E a piacere erano i suoi interventi, anche di natura politica. Ma restano iconici i suoi interminabili silenzi. Tra i programmi di maggiore successo, “Svalutation”, “Francamente me ne infischio”, “Rockpolitik” e “La situazione di mia sorella non è buona”.

Sposato dal 1964 con l’attrice Claudia Mori, con cui ha condiviso anche qualche successo musicale. Dal matrimonio nascono tre figli: Rosita (1965), Giacomo (1966), e Rosalinda (1968).

La vita in pericolo

Fu proprio Claudia Mori, la compagna di una vita, a salvare la vita a Celentano. E’ la stessa Mori a raccontare, nel corso di una puntata di “Domenica In”, l’episodio in cui Adriano Celentano ebbe uno shock anafilattico. Come è noto, queste crisi possono portare anche alla morte.

Ancora oggi, non sono state chiarite le cause di quel malore. Celentano si salvò solo per la concomitante presenza della moglie mentre stava male. Una circostanza tuttora oscura, che ha anche spaventato i due all’atto della vaccinazione contro il Covid-19 per possibili reazioni avverse al vaccino.