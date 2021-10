Emma Marrone: le indiscrezioni sull’omosessualità | La reazione della cantante è forte

E’ uno dei tanti talenti usciti dalla fucina di Maria De Filippi. Grintosa sul palco, ma non solo. Ecco la polemica

E’ considerata una delle voci più belle del panorama musicale italiano. Emma Marrone sul palco è capace di essere dolce e sensuale. Ma anche grintosa, con la sua potenza vocale. E questa grinta non l’ha manifestata solo sul palco. C’è stato qualcosa che l’ha fatta arrabbiare moltissimo.

Emma Marrone: la carriera

E’ uno dei tanti talenti usciti dalla fucina di Maria De Filippi. Diventa famosa tra il 2009 e il 2010, ottenendo la vittoria alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi e firmando un contratto con l’etichetta discografica Universal Music Group.

Da quel momento, il successo è perenne e in continua ascesa. Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2011, in coppia con i Modà, conquistando la seconda posizione con il brano Arriverà, e nel 2012 con il brano Non è l’inferno, vincitore di quell’edizione.

Ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo. Ma ciò che l’ha fatta arrabbiare moltissimo è che si sia parlato della sua vita personale. E non del suo lavoro.

Emma lesbica?

Qualche tempo fa, un giornale di gossip ha paventato la possibilità che Emma possa essere lesbica. Come se fosse una notizia. I gusti sessuali, purtroppo, in Italia continuano a fare notizia. Ed Emma non l’ha presa benissimo.

La sua reazione, infatti, è stata durissima: “Fate schifo, molto schifo! Questo paese sta tornando al Medioevo” è stata la reazione della cantante. Emma non si è curata nemmeno di smentire la “non notizia”. Ma, anzi, ha approfittato per lanciare un appello verso le coppie omosessuali. E verso l’amore libero. E senza pregiudizi.

Una bella presa di posizione. Soprattutto perché arriva da una donna eterosessuale, ma convinta del diritto di tutti all’amore.