Maria De Filippi: la malattia che le ha condizionato la vita | Il disturbo di 7 italiani su 100

Maria De Filippi è affetta da una malattia che le ha condizionato la vita di tutti i giorni in maniera irreversibile. La scoperta del suo male ha creato preoccupazione all’interno della TV italiana.

Maria De Filippi nata a Milano il 5 Dicembre 1961 è una tra le figure televisive italiane più importanti della storia, nonché conduttrice e produttrice televisiva.

Diplomata al liceo classico, entra nella facoltà di Economia a Pavia laureandosi con la lode in Giurisprudenza.

Si specializza in Scienze delle Finanze e tenta la carriera di Magistrato, ma mentre lavorava come elaboratrice di tesi, inizia a collaborare con alcuni studi di produzione televisive.

Nel 1989 durante un congresso a Venezia sulla pirateria musicale, conosce Maurizio Costanzo, che gli darà successivamente la possibilità di lavorare assieme.

L’anno successivo diventa ufficialmente la compagnia del presentatore italiano, relazione che va avanti tutt’oggi.

Solo nel 1992 però dopo aver abbandonato la sua carriera da magistrato, la De Filippi si dedica alla televisione subentrando a Lella Costa nel talk show “Amici”, completamente diverso da quello che conosciamo oggi.

Nel 1996 decide di ideare un nuovo programma TV che chiamerà “Uomini e Donne”, inizialmente nato come talk show, poi trasformato in una programma dove un soggetto viene corteggiato dai suoi pretendenti, così da creare una vera e propria relazione tra i due.

Ma non finisce qui, infatti non contenta dei suoi programmi già di notevole successo, La conduttrice decide di dare vita ad una nuova produzione chiamato “C’è posta per te”.

La malattia che gli ha condizionato la vita

Maria De Filippi, può sembrare a tutti gli effetti una donna di successo, sicura di se e molto autoritaria, doti che gli hanno permesso di tenere sotto controllo e segreta la sua malattia.

“Ho una malattia che colpisce solo il 7% della popolazione mondiale” così esordisce la presentatrice durante l’intervista a “Che tempo che fa”.

Una confessione che nessuno si sarebbe mai aspettato, che ha sconvolto ed allarmato la TV italiana.

La glaciale e a volte inespressiva conduttrice italiana deve combattere quotidianamente questa assurda malattia che gli ha condizionato la vita in maniera irreversibile.

Maria De Filippi soffre di “Ipocondria”, un disturbo psicologico che genera una paura completamente infondata su un qualsiasi avvenimento.

Però la De Filippi ha trovato un metodo per tenere lontana l’ipocondria: “Nel mio cellulare ho i numeri di telefono di un otorinolaringoiatra, di una signora che il primario di Rianimazione che è il numero uno in tutti i campi, e di una dottoressa che chiamo anche a mezzanotte che sa tutto di me”.

Questa è la straordinaria rivelazione che la conduttrice ha recitato durante la sua intervista con Fabio Fazio, creando così una soluzione più che funzionale.

Maria De Filippi rassicura quindi tutti i suoi fan e la televisione italiana dichiarando di vivere questa “malattia” tenendola sempre sotto controllo ed avendo sempre la meglio su di essa.