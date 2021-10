Matteo Salvini e Elisa Isoardi, svelato il retroscena sulla rottura improvvisa del loro rapporto

I due hanno avuto una relazione dal 2014 al novembre 2018. La cui fine è stata annunciata proprio con quel post Instagram…

La loro fu una storia di cui si parlò molto. Non tanto per la nascita dell’unione. Né per il suo andamento. Ma per la fine del rapporto. Annunciato dalla stessa Elisa Isoardi con un post su Instagram. Un post criptico, su cui si è ricamato molto. Oggi la conduttrice televisiva esce allo scoperto e racconta i veri motivi della rottura con Matteo Salvini.

Elisa Isoardi: la carriera

Ex modella, oggi 38enne. La sua è una carriera che ben presto si è sviluppata nel mondo della conduzione televisiva. Tutto inizia però con la partecipazione a Miss Italia. E’ il 2000. Poi la partecipazione in numerosi programmi di successo. Soprattutto sulle reti RAI.

Dal ruolo di inviata in “Affari Tuoi” (del 2010) alla conduzione, per diversi anni, de “La Prova del cuoco”, con il difficile compito di non far rimpiangere Antonella Clerici. Un paio d’anni alla conduzione di “Linea verde”, mentre nell’ultimo biennio si è data ai reality, con “Ballando con le stelle” e “L’isola dei famosi”.

Ovviamente grande visibilità (a volte non richiesta) l’ha data la relazione con Matteo Salvini, leader della Lega. I due hanno avuto una relazione dal 2014 al novembre 2018. La cui fine è stata annunciata proprio con quel post Instagram. Su cui si sono fatte molte ipotesi.

I veri motivi della rottura con Matteo Salvini

Ora, però, è proprio Elisa Isoardi a spiegare, in modo tale che nessuno possa speculare, i veri motivi della rottura del rapporto con il segretario nazionale del Carroccio. La conduttrice televisiva ha lasciato Salvini all’apice del successo politico di quest’ultimo. Proprio quando divenne ministro degli Interni.

Una scelta di cuore, quindi, quella di Elisa Isoardi. Fatta senza troppi calcoli. Senza pensare alla convenienza del ruolo: “Passavamo troppo poco tempo insieme” ha detto. Entrambi, infatti, impegnatissimi. Per motivi diversi. Una scelta, quindi, che molte non avrebbero fatto. Una scelta coraggiosa.

