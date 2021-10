Carmen di Pietro: una “gallina scostumata” | La scena è davvero trash – VIDEO

Carmen di Pietro ci ha abituato a tutto, esplorando ogni angolo del trash. Con quest’ultimo video, però, ha passato il segno.

Carmen Tonto, in arte Di Pietro, nasce a Potenza nel 1965. Il papà è ferroviere e quindi la famiglia è costretta a trasferirsi spesso in giro per l’Italia. Frequenta le scuole a Salerno, dove si diploma all’istituto magistrale.

Ben presto lascia famiglia per tentare le via dell’arte, prima come modella, poi come attrice. Tra i suoi film più famosi, da citare: “Snack Bar Budapest” di Tinto Brass.

Gli amori

Rimasto nella storia del gossip il suo matrimonio nel 1998 con Sandro Paternostro, storico corrispondente RAI da Londra. Il matrimonio è stato osteggiato dai figli del giornalista che non vedono di buon occhio l’abissale differenza di età: 43 anni.

Rimasta vedova nel 2000, intreccia una relazione con Giuseppe Iannoni da cui ha due figli.

La Di Pietro e la TV

La carriera della Di Pietro procede spedita in televisione soprattutto in veste di concorrente di reality, opinionista e ospite. Da ricordare: La vita in diretta, L’Italia sul 2, Libero, L’isola dei famosi 2, Domenica in, Pomeriggio Cinque, Grande Fratello VIP 2, La prova del cuoco, Avanti un altro e La pupa e il secchione.

Molto attiva sui social, ha pubblicato in questi giorni un video in cui novella contadinella ciba oche e galline. Il video però riserva qualche sorpresa. Mentre le bestiole prendono il cibo dalle amorevoli mani di Carmen, un’ochetta un po’ più affamata ed irruente delle altre, con il becco pizzica le dita dell’incauta Carmen. E fin qui tutto abbastanza normale. Ma la contadina alle prime armi apostrofa malamente la bestiola, soprattutto dandole della “gallina”.

Ora che si possa non essere pratici di agricoltura ed allevamento è normale, ma scambiare un’oca per una gallina, no. A meno che, per esperienza personale, la Di Pietro conosca le differenze/affinità di entrambe le specie di animali da cortile.