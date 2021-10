Christian De Sica nudo per la strada al centro di Roma | La foto che fa impazzire i fans

Christian De Sica posta sul suo profilo Instagram una foto senza veli, che lo ritrae senza vestiti in pieno centro a Roma. I fans rimangono a bocca aperta.

Christian De Sica nato a Roma il 5 Gennaio 1951, è uno dei personaggi televisivi italiani più influenti di sempre insieme al collega Massimo Boldi.

La coppia Boldi-De Sica, si può identificare come la più amata dagli italiani, grazie ai numerosi cinepanettoni girati durante la loro carriera.

La carriera di De Sica era già scritta prima di iniziare vista la popolarità del padre Vittorio, però a suo favore c’era la comicità e la figura di showman che gli ha permesso di ampliare il suo percorso artistico.

Nel corso della sua carriera conobbe Isabella Rossellini, con la quale ebbe una lunga relazione fino a quando non ci fu un ritorno di fiamma con Silvia Verdone, sorella di Carlo Verdone.

Nel 1980 la coppia De Sica -Verdone convola a nozze anche dopo i ripetuti scontri con il fratello Carlo, che era contrario a questa unione.

Successivamente, però, i due attori e comici italiani chiarirono la situazione dando vita alla coppia comica romana più amata di sempre.

Potrebbe interessarti>>>Christian De Sica: “Nel nuovo film racconto anche mio padre

Nudo per strada, la foto compromettente

La presenza di Christian De Sica nella maggior parte dei film italiani, è considerata come un rito di passaggio per donare al film una popolarità tutta sua.

Ha interpretato molti ruoli nel cinema, dal riccone al personaggio più povero, come nel film con Renato Pozzetto “Ricky e Barabba”. Dal buon padre di famiglia al sex symbol con l’amante, nei suoi film troviamo ogni tipo di personaggio in ogni tipo di situazione, e questa abilità di cambiare continuamente personaggio lo ha portato al successo che ha riscontrato oggi.

Christian De Sica ad oggi vive a Roma con la sua splendida moglie Silvia Verdone, ed ha dovuto sopportare il tremendo caldo che ha colpito la capitale.

All’attore italiano non sono mancate di certo le scene di nudo durante la sua carriera, venendo immortalato in alcune foto scottanti che lo ritraggono senza veli.

La foto che ha creato scalpore è stata scattata da un cameraman durante le riprese di un film di cui era protagonista.

Successivamente pubblicata sul suo profilo Instagram per far riemergere, in ricordo dei vecchi tempi, quello scatto furtivo.

Potrebbe interessarti>>>Christian De Sica: “Per i debiti di mio padre saltavo i pasti”

Ovviamente la scena è stata studiata ed architettata per il film “Natale in crociera”, nel quale hanno partecipato anche Michelle Hunziker e Nancy Brilli, riscuotendo un successo pazzesco, ma dando vita ad attimi di questo genere, che rimangono nel tempo.