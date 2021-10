Cristiano Malgioglio cede al fascino di Pupo: “…come una sposa tra le sue braccia”

Il popolare autore e compositore, nonché giudice di reality, durante una festa, rivela a Pupo che in sua compagnia si sente come una vera sposa. Ecco come è andata.

Cristiano Malgioglio nasce a Ramacca in provincia di Catania nel 1945. Appena diplomato si trasferisce a Genova dove entra in contatto con la cerchia dei cantautori genovesi di cui fanno parte Fabrizio De Andrè, Gino Paoli e Luigi Tenco. Grazie alla loro amicizia, negli anni Settanta, entra nel mondo delle case discografiche milanesi, ottenendo i primi incarichi.

La carriera di autore

Il suo primo grande successo fu Ciao cara come stai? presentato da Iva Zanicchi al 24mo Festival di Sanremo. Nello stesso anno, un altro suo brano Testarda io viene scelto da Luchino Visconti come colonna sonora del suo film Gruppo di famiglia in un interno.

Collaborerà poi con grandi cantanti del calibro di Giuni Russo, Rita Pavone, Amanda Lear e Mina per la quale scriverà i testi di canzoni intramontabili come Ancora ancora ancora e L’importante è finire.

A cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta si cimenta come solista, tra i suoi album più apprezzati c’è Sbucciami, dove compare anche Giuni Russo come autrice.

Ma non è la carriera di cantante a dargli la grande popolarità, quella per cui la gente ti riconosce per strada, bensì la TV.

Dalle prime apparizioni a Unomattina su Raiuno alla fine degli anni Novanta, non si è più fermato. E’ stato protagonista a vario titolo di decine di trasmissioni televisive tra cui: Casa Raiuno, L’Isola dei famosi per ben due volte (immancabile e immarcescibile), Quelli che il calcio, X Factor, Grande Fratello in versione normale e vip e Tale e quale show.

Gli amori

Per quanto eccentrico, Cristiano Malgioglio è molto riservato circa la sua vita privata. Le uniche cose che si sanno derivano da sue dichiarazioni di prima mano. Attualmente sarebbe fidanzato con un nutrizionista di 38 anni conosciuto in Turchia.

Del loro incontro Malgioglio ricorda: “Eravamo nei pressi di piazza Taxxim, a Istanbul. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io cercavo di stare sulle mie. La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa“.

La passione per Pupo

Di recente però, l’autore, ha espresso la sua passione anche per Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, per cui scrisse a suo tempo Gelato al Cioccolato.

In un post su Instagram, Cristiano esprime i suoi sentimenti per il cantante di Ponticino: “Finalmente ho aperto le danze, mi sentivo come una Sposa arrivata dalla Luna tra le braccia di Pupo @enzoghinazzi . Volevo che mi cantasse Gelato al Cioccolato…ma si era già squagliato… In compenso mi ha regalato Su di noi. kiss ragazzi di Instagram. Perdonatemi per la visione shock”.