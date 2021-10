Daniele De Rossi e la parentesi oscura tra l’omicidio del suocero e l’arresto della moglie

Dopo Francesco Totti, il calciatore più importante della storia della Roma. Ma anche una vita privata fatta di sofferenza.

Lo chiamavano “Capitan Futuro”. Ma la lunghissima e proficua carriera di Francesco Totti ha rallentato e ritardato la sua presa dei galloni di capitano. Tuttavia, Daniele De Rossi è stato certamente uno dei calciatori più rappresentativi della storia della Roma. E’ riuscito ad avere una grande carriera, pur dovendo combattere anche con questioni personali importanti.

Daniele De Rossi, “Capitan Futuro”

Legato dal 2001 al 2019 alla Roma, della quale è il giocatore con il secondo maggior numero di presenze ufficiali di sempre. Proprio dopo Francesco Totti. Con i giallorossi ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.

Con la Nazionale italiana si è laureato campione del mondo nel 2006 e ha vinto la medaglia di bronzo al Giochi olimpici di Atene 2004, ha raggiunto la finale del campionato d’Europa 2012 e il terzo posto alla Confederations Cup 2013, mentre a livello giovanile è stato campione d’Europa Under-21 nel 2004. Recentemente è stato nello staff di Roberto Mancini con l’Italia che ha vinto l’Europeo.

Con 117 presenze è il quarto giocatore italiano con il maggior numero di presenze in nazionale.

La dolorosa separazione

Questa sfavillante carriera, però, è accompagnata anche da vicende personali drammatiche. Ha una figlia, Gaia, nata il 16 luglio 2005, la cui madre è Tamara Pisnoli, sposata il 18 maggio 2006 e dalla quale si è separato nel 2009.

Il 7 agosto 2008 l’omicidio del suocero, Massimo Pisnoli, presso il comune di Aprilia, in provincia di Latina. Pochi giorni dopo, De Rossi decise di dedicare la doppietta firmata in nazionale nella gara contro la Georgia proprio al parente scomparso. I responsabili dell’omicidio, Gabriele Piras e Giuseppe Arena, sono stati arrestati alcuni mesi dopo.

La sua ex moglie, Tamara Pisnoli, successivamente venne anche arrestata. La donna era accusata di sequestro di persona nei confronti del titolare di una società di progettazione che non aveva restituito i soldi, in seguito ad un prestito da parte di strozzini. La vittima sarebbe stata anche seviziata allo scopo di recuperare i 200mila euro prestati a strozzo.

Oggi De Rossi ha messo alle spalle quel dramma. Di Tamara Pisnoli, invece, non si sa più nulla.