Giucas Casella sconvolge gli spettatori del GF Vip: “sono stato con un uomo”

Nella casa del Grande Fratello Vip, Giucas Casella ha fatto coming out raccontando di aver avuto esperienze omosessuali nel corso della sua vita.

Giucas Casella, al secolo Giuseppe Casella Mariolo, è forse l’illusionista più amato e conosciuto dagli italiani. Tra gli anni ’80 e ’90 è stato una presenza fissa nei grande programmi della nostra televisione. Da Domenica In nel 1978 i suoi numeri di prestigio, ipnosi e telepatia lo rendono uno dei personaggi di punta del panorama tv italiano. E ora, superati i 70 anni, si è messo nuovamente in gioco; questa volta partecipando come concorrente al Grande Fratello Vip.

E proprio nella casa più spiata d’Italia, Giucas Casella ha fatto parlare di se con una dichiarazione che ha lasciato un po’ tutti spiazzati. L’illusionista, sposato da tre anni con la doppiatrice Valentina Perilli e con un figlio che lo ha reso anche nonno, ha infatti rivelato di aver avuto esperienze omosessuali nel corso della sua vita.

Grande Fratello Vip, Giucas Casella fa coming out

Agli inquilini della casa del Grande Fratello, Giucas Casella ha raccontato questo retroscena della sua vita: “Sono stato anche con un uomo. È successo. Per me è normalissimo. Mi ricordo in collegio, tra di noi. Ma sarà successo anche a voi. Non c’è niente di male. Ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo, poi ognuno si fa la sua strada. Non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale, ma a me è successo”.

Casella ha specificato, però, che oggi potrebbe avere delle remore in più: “Anche se oggi magari direi di no. Un conto è quando sei giovane e puoi fare quello che vuoi. Adesso non ci penso neanche più, anche se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo, non faccio il passo avanti, poi se è una cosa straordinaria ci posso ricascare”.