Il compagno di Claudia Pandolfi è un personaggio noto del cinema italiano | Ecco di chi si tratta

La ricordiamo in fiction di grande successo. Questa volta, però, non fa parlare di sé per la sua bravura come attrice. Ma per la sua vita privata. Claudia Pandolfi, infatti, si è portata il “lavoro” in casa. Ecco perché.

Claudia Pandolfi: la carriera

I suoi ruoli più noti al grande pubblico sono quelli interpretati in due serie televisive di grandissimo successo. Così diverse tra loro, ma così apprezzate dal pubblico. Parliamo di “Un medico in famiglia” e, soprattutto “Distretto di Polizia”.

Nella prima, Claudia Pandolfi ha recitato per un biennio. Ma è soprattutto la seconda, trasmessa sulle reti Mediaset a renderla famosa. Lì, per ben 8 anni, Claudia Pandolfi interpreta Giulia Corsi. Un cast di tutto rispetto per la fortunata serie tv, con Isabella Ferrari, ma anche Ricky Memphis.

Fu l’attore e regista Michele Placido a notarla al concorso di bellezza “Miss Italia”. Trampolino di lancio di molte donne dello spettacolo e del cinema. E’ il 1991. Da quel momento, una lunga carriera per Claudia Pandolfi. Al cinema l’esordio è proprio con Michele Placido ne “Le amiche del cuore”, del 1992. Ma la ricordiamo soprattutto in “La prima cosa bella” di Paolo Virzì, del 2010.

La vita privata di Claudia Pandolfi

Per anni legata al cantautore Roberto Angelini e poi al cantante e attore Marco Cocci. Ma quelle storie sono ormai alle spalle.

Oggi 46enne, Claudia Pandolfi è molto appagata sentimentalmente. La sua relazione è nata nel 2014 e due anni dopo, nel 2016, è diventata ancor più bella e completa con la nascita di Tito. Il marito di Claudia Pandolfi è un uomo molto influente nel mondo del cinema. Ma, allo stesso tempo, molto riservato.

Si chiama Marco De Angelis ed è un noto produttore cinematografico. Di lui non c’è quasi traccia sui social network. Sintomo del fatto che si dedichi maggiormente al lavoro e alla sostanza, che non all’apparenza.

Nato nel 1980, è titolare della Dap De Angelis Group. Tra le produzioni più importanti realizzate, “La mossa del pinguino”, del 2014. Ma anche la serie Netflix sulle baby prostitute dei Parioli. Uno scandalo che, come ricorderete, ha travolto la “Roma Bene”.

