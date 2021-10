Affari Tuoi: chi è la concorrente che ha vinto il premio più ambito

In uno dei programmi più seguiti della tv italiana, Affari Tuoi, Flavio Insinna fa vincere ad una sconosciuta veneta il “premio” più importante della sua vita.

Romano, oggi 56enne. La sua vita professionale è equamente divisa tra vari ambiti. Al cinema, lo ricordiamo in “Metronotte”, “Il partigiano Johnny”, “La Finestra di fronte”, “Ex” e “Il professor Cenerentolo”. Ha quindi lavorato con alcuni tra i più affermati registi del panorama italiano. Da Ferzan Ozpetek, passando per Guido Chiesa, Fausto Brizzi e Leonardo Pieraccioni. Altrettanto lunga e proficua è la carriera a teatro. Tuttora, Insinna spesso è anche in tournee con i suoi spettacoli.

Ma è la televisione ad avergli dato la maggiore popolarità. Sia come attore, che come conduttore. Lo ricordiamo in fiction di enorme successo, come “Don Matteo”, con Terence Hill e “Distretto di Polizia”. Ma, soprattutto, le trasmissioni: da “L’Eredità” ad “Affari tuoi”. Proprio il programma dei “pacchi”, porta anche delle polemiche a Insinna. Il 23 maggio 2017 Striscia la notizia trasmette alcuni fuorionda in cui, durante una pausa nella registrazione di “Affari tuoi”, Insinna insulta i concorrenti e gli autori del programma, suscitando molta indignazione.

L’importanza di “Affari tuoi”

Se, da un canto, “Affari tuoi” gli ha provocato anche qualche grattacapo, dall’altro, Flavio Insinna deve “ringraziare” la popolare trasmissione. Non solo perché lo ha reso ancor più famoso per il grande pubblico. Ma anche perché gli ha regalato la cosa più importante per lui. L’amore.

E’ innamoratissimo della sua fidanzata. E come tutti gli innamorati, ha occhi solo per lei. Flavio Insinna, volto noto della tv italiana, è soddisfattissimo della sua vita sentimentale. Dal 2016, infatti, il popolare conduttore è fidanzato con Adriana Riccio, con cui ha un rapporto strettissimo, anche se i due sono molto riservati. Raramente si mostrano sui social. Le parole che le dedica sono dolcissime.

Ma rivela anche come si sono conosciuti. Proprio per la riservatezza della coppia è stata una vera bomba scoprirlo. Roba da rimane senza parole. Per molti versi è stato tutto inaspettato ed incredibile

Fu un vero colpo di fulmine in quello studio televisivo. Eh già, perché Adriana Riccio era proprio una concorrente di “Affari tuoi”. Partecipava come rappresentante del Veneto. E galeotto, quindi, fu l’incontro di lavoro. Da quel momento, amore eterno e incondizionato.