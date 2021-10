Carmen di Pietro “scandalosa” sui social | La foto più sexy del 2021

Carmen Di Pietro si mostra sempre al massimo della sua forma. Scollatura mozzafiato, ma non solo. I fan in delirio..

Sempre sopra le righe e provocante. Anche su Instagram, sono numerosi gli scatti in cui mostra le sue forme molto generose. E i tanti fan che la seguono, gradiscono moltissimo. Lasciano interazioni, like e commentano. Ma in uno degli ultimi scatti pubblicati sul social network, Carmen Di Pietro si è proprio superata.

Carmen Di Pietro: carriera e vita privata

Originaria di Potenza, oggi 56enne, non teme il confronto con le donne più giovani. E continua a mostrarsi in intimo, in costume, con la sua generosa scollatura. Nota dal grande pubblico da circa 30 anni. Sì, perché Carmen Di Pietro (Carmen Tonto, all’anagrafe) ha sempre fatto parlare di sé. Negli anni, infatti, ha partecipato a diversi reality, come “L’isola dei famosi 2”, il “Grande Fratello Vip 2” e come ospite a “Ciao Darwin” e “La pupa e il secchione”.

Ma fa discutere di sé da molto prima. Fin da quel 17 giugno 1998 quando, dopo 5 anni di fidanzamento, sposa Sandro Paternostro, storico corrispondente Rai da Londra. Paternostro in quel periodo era molto famoso in Italia e stimato da tutti, non solo nel mondo giornalistico. Il matrimonio fu raccontato sulle testate di tutto il mondo e destò grande scalpore, per l’enorme differenza di età: lui aveva infatti 76 anni, mentre lei soltanto 33.

I due resteranno insieme fino al luglio 2000, ossia con la morte di Paternostro. Nella sua carriera, Carmen Di Pietro ha lavorato sia in televisione, che al cinema.

L’amore per il reggicalze

Uno dei suoi ultimi post su Instagram forse la riporta agli anni in cui ha recitato in alcuni film cult a sfondo erotico. Da “Delizia” a “Dolce pelle di Angela”, fino a “Penombra”. Siamo negli anni ’80. In quel periodo, infatti, in quel tipo di pellicole patinate si faceva molto uso di calze autoreggenti e reggicalze. Accessori da donna che attiravano le fantasie degli uomini.

E, quindi, su Instagram, Carmen Di Pietro si mostra sempre al massimo della sua forma. In uno degli scatti è intenta proprio sulle sue gambe. Un’attenzione più che meritata, visto il fisico dell’ex modella. “Solo io ho nostalgia del reggicalze?” scrive mentre lo allaccia attorno alla coscia destra.

Beh, no, vedendo questa foto, abbiamo nostalgia anche noi…