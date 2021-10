Joe Bastianich dà il peggio di se: nemmeno Cracco avrebbe osato tanto | Il video che “offende” l’Italia

Imprenditore con numerosi locali sparsi in giro per il mondo. Molto estroso con la sua cucina particolare. Ma questa volta ha proprio esagerato

Famoso soprattutto per la sua partecipazione come giudice di “Masterchef”. Nella vita, Joe Bastianich, però, è molto di più. Sempre con estro e con grande fantasia. Questa volta, però, forse ha proprio esagerato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cannavacciulo, Bastianich e Cracco in viaggiano su Ryanair: pioggia di insulti

L’arte culinaria di Joe Bastianich

Nato a New York, ma è figlio di genitori italiani esuli istriani. Imprenditore, ovviamente attivo nel mondo della ristorazione. Ha diversi locali sparsi in giro tra gli Stati Uniti, ovviamente, e l’Italia. Il più famoso, attivo dal 1993, “Becco”, a Manhattan. Un locale iconico che appare in diversi telefilm cult: da Beverly Hills 90210 a Friends.

Ma sono numerosi i ristoranti aperti da Joe Bastianich a New York. Della più svariata natura. Dal ristorante tipico, a quello gourmet. Passando per le pizzerie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Joe Bastianich chiede scusa alla sua famiglia | Il motivo è commovente

La sua popolarità si deve quindi alla cucina e a Masterchef, dove era giurato insieme a Carlo Cracco e Bruno Barbieri. E’ stato giudice in Italia fino al 2019, mentre negli USA la sua partecipazione nello storico cooking talent, prosegue.

“L’ananas è tuo amico”

E chissà che fine farebbe a “Masterchef” quest’ultima creazione di Joe Bastianich. Lo “chef”, ma anche musicista, in uno dei suoi ultimi post su Instagram fa ciò che da uno come lui non ti aspetteresti.

E lo mostra addirittura con un video. La protagonista è una pizza Margherita. Bell’aspetto, da far venire l’acquolina in bocca. Noi italiani, infatti, non possiamo che gradire. La pizza e, in particolare la Margherita, sono uno dei simboli per cui siamo conosciuti e apprezzati in tutto il mondo.

Ma, ben presto, la situazione cambia. Perché il video di Bastianich è, di fatto, una “pubblicità progresso” per promuovere un determinato tipo di pizza. La pizza con l’ananas! Sì, avete capito bene. Nel video, Bastianich prepara la pizza, appoggiando sulla base margherita alcune fettine d’ananas. Poi la inforna in un forno a legna rovente.

View this post on Instagram Un post condiviso da Joe Bastianich (@jbastianich)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Polemiche per il cenone del 31 con Cracco: ecco quanto costa

E poco dopo, senza colpo ferire, la assaggia. “L’ananas è tuo amico” dice più volte lo “chef”. E ancor più volte chiede “Perché??! Perché?!?! Perché non vi piace la pizza con l’ananas??!?!?”.

Dobbiamo proprio rispondere?