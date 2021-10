Sabrina Ferilli si lascia andare con Rudy Zerbi:” ti sto sul..” | Il video trash diventa virale

Nel corso della trasmissione Tu Si Que Vales, Sabrina Ferilli è stata protagonista di alcuni sketch “piccanti”. Pubblico a bocca aperta.

Sabrina Ferilli, con il suo sorriso, la sua ironia e la sua bellezza, ha ormai da decenni conquistato il cuore degli italiani. E la sua vena comica e divertente, negli ultimi tempi, è stata messa in luce anche dalla partecipazione come giudice a Tu Si Que Vales; programma in onda su Canale 5 che vede la presenza anche di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari nelle stesse vesti della showgirl e di Martin Castrogiovanni, Belen Rodriguez, Giulia Stabile e Alessio Sakara alla conduzione.

E proprio nell’edizione in onda in questa stagione televisiva, Sabrina Ferilli si è resa protagonista di alcuni sketch “piccanti” con due dei suoi colleghi: prima con Gerry Scotti e poi con Rudy Zerbi. Due episodi esilaranti che hanno scatenato il pubblico presente in sala e quello a casa davanti al televisore.

Sabrina Ferilli a letto con Gerry Scotti, poi tocca a Rudy Zerbi: ironia a Tu Si Que Vales

Nel corso della puntata, i giudici di Tu Si Que Vales si sono presentati come collaboratori per un’esibizione in cui doveva sdraiarsi in un letto. E proprio da qui è nato il simpatico siparietto tra Sabrina Ferilli e Gerry Scotti. Sotto le stesse lenzuola, il conduttore ha commentato divertito e in tono provocatorio la collega romana: “Guarda che ho le foto con te a letto eh”. Da qui risposta pronta e altrettanto provocatoria dell’attrice: “Avevamo la coperta, possiamo sempre dire di aver allungato un po’ le mani”.

Protagonista dell’altro siparietto “piccante”, insieme alla Ferilli, è stato poi Rudy Zerbi sempre nel corso di una prova a cui erano stati sottoposti. In un gioco in cui i due erano chiamati a stare a stretto contatto, col produttore musicale alle spalle della showgirl, la romana si è scatenata dicendo: “Rudy ti sto sul pube. No veramente lo sento, ti giuro”. Una frase che, anche questa volta, ha scatenato l’ilarità del pubblico.