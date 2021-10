Selvaggia Roma: dopo il dramma che le ha sconvolto la vita ha pensato di farla finita

Carnagione ambrata, occhi intensi e labbra carnose. E poi, ovviamente, forme da urlo. Ma anche tanta sofferenza alle spalle.

Una bellezza mediorientale, che abbiamo conosciuto grazie ai reality show. Lei, per metà italiana, per metà tunisina. La conosciamo come Selvaggia Roma. Ma non sappiamo tantissimo di lei. E, allora, scopriamo insieme questa bellezza televisiva.

Il vero nome di Selvaggia Roma

Carnagione ambrata e occhi intensi. Ma anche labbra carnose. E poi, ovviamente, forme da urlo. Che Selvaggia Roma non manca di mostrare anche sul proprio seguitissimo profilo Instagram. E i fan, ovviamente, apprezzano.

Nata il 29 ottobre del 1990. Ballerina e amante dei tatuaggi. Il suo vero nome, però, è Sabrina Haddaji. La conosciamo per la partecipazione al reality “Temptation Island”. Sull’isola della tentazione sbarca con il fidanzato dell’epoca, Francesco. Con un “tira e molla”, sia sull’isola, sia dopo il rientro, alla fine i due si lasciano.

Ma per Selvaggia Roma, la carriera nel mondo della televisione e dei reality prosegue. Con la partecipazione al “Grande Fratello Vip”, dove entra comunque con due settimane di ritardo rispetto agli altri, a causa del contagio da Covid-19. Una permanenza nella casa fatta di litigi e presunti flirt.

Ma anche di sconvolgenti rivelazioni.

La confessione

Proprio all’interno della casa del “Grande Fratello Vip”, Selvaggia Roma ha raccontato, in lacrime, parti assolutamente private del proprio passato. Private e dolorose. La bella Selvaggia, infatti, ha rivelato di aver pensato più volte al suicidio.

Una rivelazione sconvolgente, che, ovviamente, non ha lasciato indifferenti gli altri concorrenti e coinquilini. Un pensiero drammatico, a causa della scelta del padre tunisino di abbandonarla in giovane età. Un trauma che Selvaggia ha faticato moltissimo a superare.

Tanta sofferenza nel passato, ma anche una radiosa carriera davanti. Selvaggia Roma, infatti, dovrebbe apparire nel prossimo film di Enzo G. Castellari. Si intitola “Napule”. Non vediamo l’ora.