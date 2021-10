Mara Venier: quando si dice una famiglia allargata | Come l’avrà presa il marito Nicola?

Guardate un po’ chi spunta nel video pubblicato per i 53 anni di Elisabetta Ferracini, figlia della popolare conduttrice televisiva…

Caspita quanta gente! L’occasione è importante, per carità. Ma, forse, qualcuno potrebbe essere geloso… E’ infatti un vero e proprio tuffo nel passato la festa di compleanno di Elisabetta Ferracini. Pochi giorni fa, la figlia di Mara Venier ha compiuto 53 anni.

Elisabetta Ferracini: il ritorno nel 2021

Non la vediamo in tv da un bel po’. Dopo aver raggiunto la popolarità negli anni ’90 conducendo il programma per ragazzi “Solletico”, in onda di pomeriggio su Rai 1 per diverse stagioni, oggi è un po’ scomparsa dai radar.

Eppure per anni è stata un volto noto, soprattutto per i programmi riservati ai più piccini. Oltre a “Solletico”, infatti, ha condotto “Sanremo Giovani” e lo “Zecchino d’oro”. L’abbiamo rivista proprio nell’edizione 2021 del festival dedicato ai bambini.

Figlia primogenita dell’attrice e conduttrice televisiva Mara Venier e dell’attore Francesco Ferracini, ha debuttato come attrice nel 1991. Ma, anche in questo caso, per tantissimo tempo l’abbiamo persa un po’ di vista. Ma nel 2021 è al cinema con il film “Diversamente”.

I 53 anni di Elisabetta

Proprio su Instagram, Elisabetta Ferracini ha voluto celebrare i suoi 53 anni con un video. E dalle immagini vediamo una bellissima festa, in cui tutti sono festosi e di buon umore. Oltre alla festeggiata, ovviamente mamma Mara Venier. Ma anche qualcun altro.

View this post on Instagram Un post condiviso da Elisabetta Ferracini (@elisabettaferracini)

Eccolo lì, fare capolino il grande Jerry Calà. Camicia bianca lasciata di fuori. Bianca, come i capelli ormai. Gli anni passano. Mara Venier, infatti, è stata legata sentimentalmente per molti anni all’attore della “Libidine”. Da anni, però, Mara Venier ha un nuovo amore. Dal 28 giugno 2006 la Venier è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro.

Chissà come avrà preso il marito la presenza ingombrante di Jerry Calà alla festa…