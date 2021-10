Ricordate il telefilm “College”? Ecco che fine ha fatto uno dei protagonisti del cult anni ’90

L’ingenuo e palestrato Pietro Rocco, soprannominato Roccia, interpretato da Nicola Davenia, è uno dei protagonisti della fantastica serie anni ’90 “College.. che fine ha fatto?

Il grande cult esordisce con la prima puntata il 6 marzo 1990. L’intera e unica stagione venne diretta da Lorenzo Castellano e Federico Moccia e prodotto da Reteitalia.

Tutto gira intorno agli amori, amicizie, litigi e screzi tra le ospiti del Victoria College e i cadetti dell’Admiral Academy. Nel primo troviamo i personaggi di: Arianna, Cinzia, Vally, Beatrice e Samantha; nell’accademia navale invece: Marco, Carletto, Roccia, Diego e Paul.

Il telefilm ha avuto un successo grandioso con picchi di 6 milioni di telespettatori. Anche le repliche trasmesse successivamente, sempre su Italia 1, hanno portato grandi risultati.

Roccia chi è e che fine ha fatto

Il personaggio Roccia, uno dei diversi protagonisti della serie College, è interpretato da Nicola Davenia. Nato a Cerignola, in provincia di Foggia, si trasferisce negli anni ’70 a Milano con tutta la sua famiglia.

Si da subito da fare infatti, soprattutto con il fratello Antonio che è il primogenito di cinque figli, ed il papà Matteo aprono diversi negozio. La loro passione era la gastronomia e quindi si specializzarono sulla vendita di prodotti tipici della loro terra d’origine, prodotti pugliesi.

Altra sua grandissima passione era la box. Infatti fu scelto, per interpretare il ruolo di Pietro Rocco, durante un allenamento di pugilato in una palestra milanese. Ben presto si trasferì a Roma per iniziare le riprese. Da qui a poco tempo, frequentando i locali romani, si accorse che la sua passione per la gastronomia era ancora bella viva.

Finita l’esperienza di College ha l’occasione di recitare nel film Klon nel ’92 diretto da Lino del Fra. Questa fu la sua ultima apparizione negli schermi.

Ha deciso più avanti di seguire il suo cuore e la sua passione. Per caso gli capita l’opportunità di aprire un locale a Cesano Boscone e non se la fa scappare.

Da vita quindi a “La dolce Vigna” tutt’ora aperto e seguito personalmente da lui. Un locale carino e curato nel dettaglio con una vasta scelta di vini e salumi.