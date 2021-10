Se hai nel portafogli questa moneta.. sei ricco e non lo sai! Vale più di un appartamento

Non sempre sono le cose perfette ad avere il valore più alto, certe volte più imperfezioni si hanno, più preziosi si diventa.

50 cent che valgono oro. E non si tratta del famoso rapper e attore statunitense con un patrimonio stimato di 155 milioni di dollari, autore dell’album profetico Get Rich or Die Tryin’, ma di una normalissima, all’apparenza, moneta da 50 centesimi di euro coniata in Italia nel 2002.

Una moneta con la quale si compra, se va bene, mezz’ora di parcheggio, ma non il biglietto dell’autobus, è arrivata a valere ben 169.950 euro.

Ma come mai alcune monete valgono così tanto a fronte di un valore nominale così basso?

Il valore delle monete è dato sicuramente dal loro stato. Quelle rare possono diventare la classica miniera d’oro.

Tanto per cominciare una moneta per avere valore deve essere in Fior di Conio, in buona sostanza non deve riportare segni di usura, graffi, macchie, che farebbero precipitare il suo valore.

Un altro motivo, come per tutto, è la richiesta, l’eterno gioco della domanda e dell’offerta, più qualcosa è ricercata e più vale.

Gli altri fattori che incidono sul valore finale di una moneta sono: la tiratura (cioè quanti pezzi ne sono stati effettivamente coniati), lo stato che le emette, se si tratta di emissioni speciali per qualche evento e gli errori di conio.

La moneta da 50 centesimi “multierrata”

La moneta in questione presenta non un solo errore di conio, bensì tre. Come recita l’inserzione su EBay la moneta presenta: tre errori di conio sul dritto, coda del cavallo mancante; “R” della Zecca di Roma mancante; le cinque stelle della parte sinistra mancanti.

L’annuncio afferma che tali difetti rendono la moneta “un pezzo unico”. La moneta si trova a Brindisi e quindi disponibile per un ritiro brevi mano, ovviamente dopo aver corrisposto il valore nominale della moneta 50 centesimi aumentata di 169.900 euro.