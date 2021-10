Dalle stelle alle stalle | Che fine ha fatto l’ex Velina?

Ha smesso di far parlare di sé anche sotto il profilo del gossip e dei pettegolezzi. E’ infatti felicemente sposata con Fabio Bazzani

Sparita da anni. Eppure era un volto molto noto della televisione. Molto carina e interessante con quello sguardo malizioso. Oggi, invece, ha deciso di ritirarsi totalmente dal mondo pubblico.

Vi sveliamo il perché dell’abbandono delle scene da parte di Alessia Merz.

L’esordio a “Non è la Rai”

Nata a Trento, Alessia Merz oggi ha 47 anni. Il debutto, giovanissima, a “Non è la Rai”, la trasmissione pomeridiana di Mediaset, ideata da Gianni Boncompagni. Un format che ha lanciato numerose showgirl nel mondo della televisione italiana. Ambra è solo il nome più noto. Ma l’elenco è davvero lunghissimo.

In quest’elenco c’era anche Alessia Merz, poi da Antonio Ricci come velina per la stagione 1995-1996 di Striscia la notizia assieme a Cristina Quaranta. Tifosissima della Juventus, nel biennio successivo, è ospite fisso di “Quelli che il calcio”, in quel periodo condotto da Fabio Fazio.

Partecipa anche, nel 2004, al reality “L’isola dei famosi”. Mentre la sua ultima apparizione è del 2007, come inviata de “La vita in diretta”.

Successivamente si è cimentata come attrice in film e fiction televisive. Per lo più commedie scanzonate, come “Panarea”, “Paparazzi” e “Vacanze sulla neve”. Non la si vede in televisione, però, da almeno un decennio. Perché?

I motivi dell’abbandono

Ha smesso di far parlare di sé anche sotto il profilo del gossip e dei pettegolezzi. E’ infatti felicemente sposata con Fabio Bazzani, ex giocatore di calcio. Attaccante che vanta una carriera in giro per l’Italia e anche tre presenze in Nazionale. Con Bazzani, Alessia Merz ha avuto tre figli.

Ed è stato proprio questo il motivo dell’addio alle scene. Alessia Merz l’ha raccontato in una recente intervista concessa a “Domenica Live”. L’ex velina ha raccontato di essere soddisfatta della sua scelta di fare la mamma a tempo pieno. E di non rimpiangere il mondo dello spettacolo.

Ormai, infatti, accetta inviti e interviste col contagocce. Vedremo se, con la crescita dei figli (l’ultima oggi ha 13 anni) potremo rivedere più spesso Alessia Merz in televisione.