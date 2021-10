La terribile perdita che ha sconvolto la vita di Pupo | followers commossi

Pupo pubblica un post su Istagram per sfogare tutta la sua rabbia e tristezza per la grande perdita, difficile da sopportare. Vediamo cos’è successo.

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è nato a Ponticino, in provincia di Arezzo, l’11 Settembre 1955. E’ cantante, cantautore e conduttore televisivo.

E’ autore di alcuni dei brani più importanti del panorama della musica italiana. Riscuote un tale successo per il quale molti di essi sono stati tradotti in altre lingue, diffondendo così la sua musica in giro per il mondo.

Da giovanissimo Enzo Ghinazzi conosce Anna, che sposa dopo solo 4 anni, dando alla luce Ilaria, la sua prima figlia.

Dopo il matrimonio abbandona gli studi perchè chiamato al servizio militare. Nel 1975 però debutta come cantautore presso la Baby Records. Proprio qui gli viene dato il soprannome “Pupo”, che successivamente diventerà il suo nome d’arte.

Nell’anno del suo debutto scrive e pubblica la prima canzone intitolata “Ti scriverò”, dando inizio, così, alla carriera di cantautore.

Troverà la sua massima visibilità solo nel 1979, con l’uscita di “Gelato al Cioccolato”, oggi forse il suo brano più famoso e cantato.

Da quel momento, prese parte al Festival di Sanremo, iniziando a collaborare con alcune delle cantanti simbolo della musica italiana, come Marina Fiordaliso. Riuscì, addirittura, a vincere la 30esima edizione dello Zecchino d’oro.

La tremenda perdita di Pupo

Pupo dal 1989 ha una relazione con 2 donne diverse allo stesso tempo, la moglie Anna e la sua compagna, nonché Personal manager, Patricia Abati. Tutt’oggi ancora legatissimi

Ha 3 figlie, di cui la prima e la terza nate dalla moglie Anna, mentre la seconda è venuta alla luce dall’unione con la sua compagna Patricia.

Il cantante italiano, oltre ad essere molto “vivace” nella sua vita privata, è molto attivo anche in quella pubblica. Tiene costantemente aggiornati i suoi fans tramite social rendendoli così partecipi di ogni istante della giornata.

Pupo nonostante la frenetica vita da vip, è riuscito a creare intorno a se una ristretta cerchia di amici, della quale fa parte Tatiana Mazievskaya, soprannominata Tatiana Di Mosca.

Purtroppo il 2 Ottobre scorso, tramite un post strappalacrime su Instagram di Pupo, tutto il web è venuto a conoscenza che la sua grande amica è venuta a mancare. Molte sono state le reazioni d’affetto dei suoi followers dopo aver letto il post:

“E’ improvvisamente scomparsa la mia carissima amica Tatiana Mazievskaya che tutti noi chiamavamo Tatiana Di Mosca. Sono profondamente scosso ed addolorato. Mi mancherà il suo amore RIP”.