Sylvester Stallone e Jennifer Flavin | Il particolare nascosto della coppia che fa discutere tutta Hollywood

Sylvester Stallone e Jennifer Flavin nascondono un particolare che suscita la curiosità dell’intero mondo dello spettacolo. Vediamo di cosa si tratta.

Sylvester Enzio Stallone è nato a New York il 6 Luglio 1946. Le sue origini sono italo-americane in quanto il papà era siciliano. Già in fasce i suoi primi problemi, per una complicanza al parto si ritrova con una paresi sul lato sinistro del viso.

Cresce nelle periferie di New York ma successivamente a causa del divorzio dei genitori si trasferisce a Philadelphia. Qui frequenta tutte le scuole dove grazie soprattutto alle sue abilità fisiche conquista la borsa di studio per la University of Miami. Si dimostra subito molto abile nella scrittura ma per quanto fosse bravo e appassionato non venne da subito apprezzato.

Il suo primo debutto in pellicola fu negli anni ’70 per un film porno “The Italian Stallion”. Ma fu un’unica occasione infatti, per mantenersi, intraprese tra i più svariati e umili lavoretti. Nulla però lo allontanò dal pensiero di intraprendere la carriera di sceneggiatore.

Nel frattempo si sposa con Sasha Czack con cui ebbe due figli Seth, con problemi di autismo, e Sage che reciterà con lui in diversi film. Con lei, al suo fianco, inizia a scrivere il copione di Rocky. Finito nel 1976 riesce a convincere due produttori, Winkler e Chartoff, a produrlo. Lui stesso sarà l’interprete di Rocky. Il personaggio che gli fece vincere il David di Donatello e il premio per il Migliore Attore Straniero.

Quel viso “storto”, all’improvviso, divenne il volto più noto e popolare degli Stati Uniti d’America. Si mette all’opera, dopo tutto quel successo riscontrato, per lanciare tutta la saga di Rocky. Un lavoro lungo che è stato eseguito dal ’76 al 2006 suscitando ogni volta grandi reazioni nel pubblico.

Nell’82 interpreta l’altro ruolo che lo porta all’apice del successo: Rambo di Ted Kotcheff.

Nell’83 divorzia da Sasha per sposare Brigitte Nielsen. Anche questo matrimonio, però, ha vita breve. In seguito a vari tradimenti divorzia anche con lei per sposare Jennifer Flavin.

Il particolare nascosto dalla coppia

Anche con lei non è stato sempre tutto rosa e fiori. Lei giovanissima e alle prime armi nel mondo della moda rimane affascinata da quel 45enne irresistibile e sicuro di se. Inizia la loro relazione tra alti e bassi ..lui dichiarava : “quando sono con Jennifer sono l’uomo più felice del mondo ma quando non c’è non ci sono vincoli”.

Si sono anche lasciati per circa un anno ma quando Stallone si è reso conto, di tutto quello che gli mancava quando non era con lei, non se la fece più scappare.

Ebbero tre figlie Sistine Rose, Sophie Rose e Scarlet Rose. Per molto tempo tutto il mondo del cinema è rimasto all’oscuro della loro differenza di età. Per evitare chiacchiere e cattiverie lo hanno cercato di tenere nascosto per lungo tempo. Ora le carte sono scoperte, anche perchè parlare di 26 anni di differenza dopo 22 anni di matrimonio sembra inutile. 22 anni dal loro “sì lo voglio”, cosa molto rara tra le star di Hollywood, ma sono belli e felici come il primo giorno. Jennifer è riuscita a trasformare Silvester Stallone da “donnaiolo” a bravissimo padre di famiglia.

Non è stata più eroica la sua impresa rispetto a quelle interpretate da Stallone nei suoi film d’azione?