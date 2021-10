Valentina Persia dopo aver sconfitto la malattia è vittima dell’ennesimo dramma

Avere il sorriso impresso sulla faccia non è sempre sinonimo di serenità. Ne è l’esempio Valentina Persia che dopo aver sconfitto la terribile malattia ora è protagonista dell’ennesima disavventura

Nel corso della sua carriera, Valentina Persia ci ha regalato tante risate con i suoi sketch e le sue barzellette in tv e non solo. In questo 2021, inoltre, la comica è stata grande protagonista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.

La romana è stata tra i concorrenti più amati dal pubblico, tanto da andare a un soffio dalla vittoria arrivando seconda alle spalle di Awed. Ma in Honduras non è stato tutto rose e fiori, con scontri con diversi compagni di viaggio che hanno infiammato il già rovente clima della spiaggia tropicale.

Tra i nemici di Valentina Persia sull’Isola, il peggiore, come raccontato dalla comica in una intervista a Chi, è stato Brando Giorgi: “Il peggior naufrago umanamente? Sicuramente Brando Giorgi. Che oltretutto ha anche sottolineato che non mi aveva mai conosciuto prima, bugiardo, perché abbiamo fatto Caterina e le sue figlie insieme. Non mi è piaciuto proprio umanamente. In studio un leone, in spiaggia il niente proprio”.

Valentina Persia e la sua vita piena di prove e delusioni

Valentina non ha avuto una vita sempre felice. Le difficoltà da superare sono sosta tante. Prima la morte del compagno Salvo, 42enne, poco prima del matrimonio e poi la forte depressione dopo il parto.Le sue parole sono state:“Pensavo di essere invincibile. Mi facevo coraggio quando ero incinta. A tratti tornavo preda dello sconforto, che però poi passava. Il loro sorriso ti fa passare tutto”. Superata anche questa oggi Valentina è tornata splendente.

Ma un’altra delusione è dietro l’angolo..proprio nel momento in cui ha compiuto 50 anni. Per la festa del suo compleanno ha invitato anche alcuni ex naufraghi dell’isola, coloro con cui aveva legato di più. Sempre nell’intervista a Chi, ha però raccontato di non aver ricevuto risposta da nessuno: “Avevo invitato persone che hanno condiviso con me un percorso a L’Isola dei Famosi. Molti mi hanno detto di no, altri non hanno nemmeno risposto al messaggio di invito. Eppure abbiamo passato tanto tempo laggiù insieme. Anche per questo tanti mi hanno deluso”.

La Persia ha poi concluso: “Quindi sì, ho invitato gli ex naufraghi che mi erano più vicino, ma non vi faccio i nomi di quelli che mi hanno detto di no. Diciamo che mi illudevo che qualcuno di loro tornato alla vita di tutti i giorni capisse che la realtà è anche altro”.