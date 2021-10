Andrea Delogu dalla comunità ad una vita normale: “Finalmente ce l’ho fatta, era un sogno che avevo da bambina”

Va verso i 40 anni, Andrea Delogu. Una vita non facile. Ma adesso è davvero felice. Ed è bello vederla sorridente e soddisfatta

E’ così felice che non riesce a non condividere la notizia su Instagram. Peraltro taggando tutta una serie di amici e persone che hanno contribuito a farle realizzare questo suo sogno. E’ raggiante, Andrea Delogu. Ed è bello vederla così soddisfatta, dato che alle sue spalle c’è una storia non facile.

Andrea Delogu: le difficoltà della vita

E’ di origini sarde, nei primi anni di vita cresce all’interno della comunità di San Patrignano, dove si erano conosciuti i suoi genitori. Non colpevolizza minimamente i suoi genitori. Ma la sua vicenda, raccontata nel romanzo “La Collina”, commuove tutti quando il libro esce, nel 2014. Un successo letterario. La sua storia è narrata anche nella docu-serie del 2020 di Netflix “SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano”.

Oggi Andrea ha già una carriera quasi ventennale nel mondo della televisione. Iniziò tutto nel 2002, con la partecipazione come concorrente a “Veline”. Poi l’esperienza come ballerina a “Mai dire domenica”. Ben presto, però, la sua carriera vira, dall’aspetto fisico, Andrea punta molto alla sua interiorità, alla sua qualità intellettuale. E così la troviamo commentatrice e giurata in svariati programmi. Da “Sanremo Giovani” all’Eurovision. Ha condotto anche il Premio Campiello e “La Vita in diretta Estate”.

Il sogno realizzato

L’anno prossimo Andrea Delogu compirà 40 anni. La sua – lo abbiamo in parte visto – non è stata una vita semplice. Alle spalle, anche un matrimonio ormai sfumato con Francesco Montanari, “Il Libanese” della fortunata serie televisiva “Romanzo Criminale”. A marzo 2016, Andrea ha raccontato la sua esperienza con la dislessia e come sia riuscita a superarla grazie alla tecnologia in una conferenza al TEDx di Caserta.

Insomma, adesso è anche giusto che sia il momento della felicità per Andrea. La conduttrice scrive quindi un lungo post che sa di flusso di coscienza: “Oggi qualcosa di impensabile è capitato nella mia vita. Ho comprato casa. Il sogno di sempre, da quando da bambina giocavo con la casa delle bambole, da quando da più che adolescente cercavo di trovare un modo per mettere radici e da adulta un posto da chiamare casa”.

Ebbene sì, Andrea Delogu ha comprato casa. La vediamo felice seduta sul pavimento. Una casa ancora vuota, ma con una splendida vista sulla Cupola di piazza San Pietro. L’abitazione, infatti, si trova nella zona Prati di Roma. Una delle più belle e signorili della Capitale: “Quest’appartamento che mi assomiglierà mano a mano. Inizieranno i lavori e a Marzo potrò dire che ci sono riuscita, ma per il momento voglio essere felice come se tutto fosse già fatto”.

Andrea si dice proprio elettrizzata. E noi siamo felici per lei.