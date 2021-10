Chi è questa bella ragazza che riusciva a chiudere le labbra? Non lo indovinereste mai

Se non riuscite a riconoscerla poco male, non è colpa vostra, ma dell’allegro chirurgo che ha messo (troppa) mano su di un viso che non ne aveva bisogno.

Qualche indizio? Ha da poco compiuto 40 anni, tre figli dai nomi improbabili, un solo marito anche abbastanza ingombrante, fa la conduttrice. Nulla? Ok, il marito era famoso per il suo cucchiaio…

Ebbene sì, Lady Totti, Ilary Blasi, popolare conduttrice che ormai compete ad armi pari con il marito per notorietà e visibilità.

Bimba prodigio

Ilary nasce a Roma nel 1981, fin da piccolissima appare in TV in diversi spot in qualità di talentuosa bambina bionda. Crescendo percorrerà tutte le tappe canoniche delle ragazze in cerca di successo: Miss Italia, piccole parti al cinema e in tv e casting da valletta, fino a quando arriva a quello giusto. Viene scelta come “letterina” per il quiz condotto da Gerry Scotti nel 1999, Passaparola.

La storia d’amore

E’ lo stesso Totti a rivelare come ha conosciuto Ilary nella sua recente biografia: Quando vedo Ilary a Passaparola, insomma, sono sentimentalmente libero. … (Ilary) a Milano, i quei primi mesi, si è pure fidanzata. Ignaro di tutto, appena la vedo in video dico ‘Voglio sposarla’“. Di lì a poco, nel 2005, si sposano.

Il cambiamento

Una storia di successo dunque. Se non fosse che il tentativo di migliorarsi, comune a molte donne di spettacolo, ha reso il suo viso una sorta di caricatura della bellezza. Guardando le foto di lei giovanissima e quelle attuali non si può fare a meno di notare una certa difformità.

Il viso con una fronte naturalmente mobile e delle labbra, sì carnose, ma in grado di chiudersi, lasciano il posto ad una fronte priva di qualsiasi segno (seppur di espressione), zigomi ad altezza fronte e labbra gonfiate a 350 mbar come la chiglia di un gommone.

E da brave gentildonne e gentiluomini ci esimiamo dall’analizzare altre parti meno esposte (???) della nostra Ilary.

E per chi fosse ancora in dubbio, come diceva una vecchia pubblicità: provare per credere.