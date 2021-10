Esplode la protesta civile in America | Tutti in piazza per aiutare la star in difficoltà

E’ stata una battaglia dura da sostenere per una delle star più famose d’America. Dopo tante sofferenze arriva, finalmente, la dichiarazione del giudice.

E’ iniziato tutto da un esaurimento nervoso e poi un calvario. Farmaci, ricoveri e riabilitazione per la nostra star era diventato pane quotidiano. Libera più di niente ha il coraggio di tirar fuori la voce e affrontare una vera e propria battaglia giudiziaria.

Come capita, spesso, il pubblico e i fans americani le danno forza e sostegno. Scendono in Piazza per sostenerla senza paura. Vediamo di chi si tratta e cos’è successo.

Si arricchisce di un altro terribile capitolo la vicenda che ha visto Britney Spears liberarsi dalla tutela del padre Jamie, dopo un caso finito in tribunale per le oppressioni che l’uomo ha fatto sulla pop star negli ultimi 13 anni. Per diverso tempo la cantante ha chiesto di rimuove il padre dal ruolo di tutore, descrivendo la loro relazione come “abusiva”. Da questo desiderio di Britney Spears è nato anche un movimento che ha avuto molta importante nel dare risalto alla vicenda: ovvero quello denominato #freebritney che ha visto anche l’adesione di tantissime star di Hollywood, ma anche vip italiani.

Leggi anche >>> Britney Spears: una vita fuori “dal normale”, la sofferenza ed ora lo scandalo delle foto censurate – FOTO

All’inizio di settembre, vistosi probabilmente accerchiato dall’opinione pubblica che era tutta contro di lui, Jamie Spears ha deciso di accettare che la figlia si distaccasse dalla sua tutela. Questa una parte dell’istanza presentata alla Corte Superiore di Los Angeles: “La signora Spears ha detto a questa corte che intende riavere il controllo della sua vita senza le barriere di sicurezza di una tutela. Come il signor Spears ha detto più e più volte, tutto ciò che vuole è ciò che è meglio per sua figlia. Se la signora Spears vuole porre fine alla tutela e crede di poter gestire la propria vita, il signor Spears crede che dovrebbe avere questa possibilità”.

Britney Spears manipolata con la Bibbia

Il portale TMZ ha reso però noti ulteriori dettagli su quanto accadeva in casa Spears. Pare infatti che Jamie Spears e alcuni membri dello staff della cantante, manipolassero mentalmente Britney utilizzando tematiche religiose. La loro intenzione sarebbe stata quella di “curare” la popstar a colpi di Bibbia e Vangelo; tanto che l’americana sarebbe stata costretta a leggere solamente testi sacri.

Leggi anche >>> La terribile perdita che ha sconvolto la vita di Pupo | followers commossi

Da qui forse il motivo dei suoi tanti post social, tra il 2014 e il 2018, a sfondo religioso. “Dei medici hanno diagnosticato a Britney Spears delle malattie mentali. Però sembra che Jamie Spears e il team sentissero di poter liberare Britney dalle morse dei suoi problemi mentali con la religione. Le nostre fonti dicono che Jamie, Robin e Lou andavano letteralmente in giro con la Bibbia in mano, facendo proselitismo della parola di Dio. Ci è stato detto che avrebbero permesso a Britney di leggere solo materiale religioso. Ci riferiscono che c’era una grande intolleranza per chiunque non fosse un “buon cristiano” nella vita della cantante”. Ha poi ulteriormente rivelato il portale TMZ.