Il famoso inviato di Striscia La Notizia questa volta rischia grosso

Questa volta possiamo parlare proprio di rischi del mestiere. Quando si fa l’inviato non si sa mai a cosa si va incontro. Scopriamo cos’è successo.

Striscia la Notizia è una trasmissione dallo spirito satirico, pronta in ogni istante a smascherare i furbetti. Proprio per questo in molte situazioni l’aria si fa pesante, si alzano i toni e non solo quelli.

Parliamo di Jimmi Ghione che entra a gamba tesa su Sinisa Mihalovic rischiando grosso. Personaggio certamente non banale, Sinisa Mihalovic.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Striscia la notizia: Jimmy Ghione malmenato da un medico presunto molestatore

Chissà se poi si è pentito di non averlo fatto. E’ il popolare inviato di “Striscia la notizia” a ricordare l’episodio con un breve video pubblicato su Instagram. Uno scherzo, ma forse no, visto il carattere di Sinisa Mihailovic. Insomma, Jimmy Ghione ha rischiato grosso.

Sinisa Mihailovic: la carriera

Ex calciatore serbo dal sinistro sopraffino. Una carriera dipanatasi per lo più nel campionato italiano. Da anni, peraltro, Sinisa è anche nostro connazionale. L’arrivo in Italia con la Roma. Poi il passaggio alla Sampdoria. Ma è dall’altra parte del Tevere che Mihailovic gioca più partite: nella Lazio. Chiuderà la carriera nell’Inter. Vanta 58 presenze e 10 reti nella nazionale jugoslava.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sinisa Mihajlovic, il dramma dell’allenatore : Ho la leucemia

Personaggio certamente non banale, Sinisa Mihalovic. In passato hanno suscitato polemiche alcune sue uscite di natura politica, soprattutto con riferimento alle frange nazionaliste serbe. Ma negli ultimi mesi ha commosso tutti con la sua battaglia contro la leucemia.

Una malattia che sta affrontando con grande coraggio, anche grazie al sostegno della famiglia e della città di Bologna. Sinisa Mihailovic, infatti, è attualmente allenatore dei felsinei.

Il video

Guardate un po’ questo video inedito dello “scontro” con l’inviato di “Striscia la notizia”.

View this post on Instagram Un post condiviso da Jimmy Ghione (@jimmyghione)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Aggrediti e derubati a Termini, paura per Jimmy Ghione e la sua troupe

Ma il video riproposto da Jimmy Ghione si riferisce a un periodo precedente. Conosciamo il target di “Striscia la notizia”. Sempre molto sarcastico e ironico. Anche se Jimmy Ghione è maggiormente specializzato nei servizi che riguardano sprechi e malversazioni italiane.

Qui scherza. Ma Sinisa non è persona da prendere alla leggera. Siamo all’ingresso prima di una partita, probabilmente di beneficenza e Jimmy Ghione si avvicina come per intervistare Sinisa. “Siamo qui con l’allenatore del Torino… ha no, scusate…”. Sì perché in quel periodo, Sinisa Mihailovic era stato appena esonerato dai granata.

E Sinisa la prende con il suo solito piglio: “Ti spezzo le gambe” ripete un paio di volte. Col sorriso sulle labbra. Ma, si sa, le cose vere si dicono scherzando e ridendo…