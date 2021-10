Minacciati i concorrenti del Grande Fratello | Arriva direttamente da Napoli

E’ possibile che al di sopra della linea Gustav il suo nome non dica molto, ma la sua storia la precede. Tanto da arrivare nella casa più famosa d’Italia.

Parliamo di Rita De Crescenzo è una famosa tiktoker partenopea. Ecco chi è.

Rita De Crescenzo, età stimata intorno ai quarant’anni, è, di fatto una influencer, pubblica video su tik tok ed altri social. E’ anche un fulgido esempio di come i social possano far divenire popolari (ahinoi) personaggi senza arte né parte e privi di qualsivoglia talento. Pardon, se il talento è il trash e il cattivo gusto, ben venga.

La signora De Crescenzo nasce a Napoli, dove tuttora vive nel quartiere Pallonetto di Santa Lucia. Suddetto quartiere si trova sotto Pizzofalcone, ed è il più antico della città, la sua storia è la stessa storia di Napoli, poco distante i primi coloni greci fondarono Neapolis.

Un tempo da qui si vedeva il mare, successivamente con la nuova urbanizzazione, il golfo sparì alla vista degli abitanti che si ritrovarono in posizione sopraelevata.

Da dove viene la sua popolarità

La signora ha raggiunto il successo grazie ad un video in cui sfida, cantando e ballando, i vigili napoletani, rei di aver osato verificarle il possesso della patente.

Non paga di ciò, la signora è stata arrestata per spaccio e in quanto affiliata al clan Elia. Poco male per la personaggia, peccato che nel reato di spaccio aveva coinvolto il figlio minorenne.

Resta comunque inspiegabile (o sì?) il motivo per cui alcune persone riescano a raccattare tanto seguito sui social ( si parla di 500000 followers su TikTok).

Rita e il Grande Fratello

Non c’è da stupirsi, se, complice l’alto livello culturale e di buon gusto, la signora sia spesso nominata dai concorrenti del GF Vip. Nessuno si ricorda il suo nome e questo potrebbe esser un problema di sinapsi dei partecipanti, ma certo è che Rita si è detta onorata di questa menzione (con la “e”) ed ha allertato tutti i concorrenti con un “Tra un po’ arrivo da voi”.

Una promessa o una minaccia?