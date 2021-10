Rischia di nuovo il “carcere” : sarà catturato? | Questa volta il giudice è più tosto del solito

Dopo tanti processi giudiziari ora è il momento di scoprire le carte. Basterà l’amore verso un figlio a sistemare le cose? Scopriamo insieme di chi si parla.

Insieme hanno formato una delle coppie più discusse, controverse e trasgressive del mondo dello spettacolo. Sono stati sposati dal 2001 al 2007 e nel 2002 hanno avuto un bambino.

Poi una serie di guai, anche giudiziari. E la separazione.

Adesso, però, Fabrizio Corona e Nina Moric tornano a far parlare di loro.

Fabrizio e Nina: le loro personalità così trasgressive

Ex partner e amministratore dell’azienda “Corona’s”. Fabrizio Corona diventa famoso come paparazzo di lusso. Probabilmente il più celebre d’Italia, dato che diventa ospite ricorrente in numerosi programmi televisivi. Ma, ben presto, la sua stella cade con una serie infinita di procedimenti giudiziari. Tutto inizia con la cosiddetta inchiesta “Vallettopoli”.

Ma Corona subisce numerosissimi processi per reati che vanno dalla truffa al riciclaggio e altri reati tributari, passando per la corruzione e la diffamazione. Alla fine viene condannato a 13 anni e 2 mesi per diversi reati continuati. Entra ed esce dal carcere, anche a causa di alcune patologie che richiedono cure specifiche.

Oggi 45enne, Nina Moric, è altrettanto trasgressiva. L’ex modella croata, naturalizzata italiana, infatti, più volte è finita sulle prime pagine dei giornali scandalistici. Anche lei fu coinvolta nell’inchiesta “Vallettopoli”, ma tutte le accuse di riciclaggio caddero in poco tempo.

Nel 2017 Nina Morić, attraverso i social, ha espresso interesse per il gruppo di estrema destra CasaPound e nel marzo dello stesso anno ha deciso di diventarne una militante. Nel 2018 abbandona il gruppo, definendo il periodo di militanza “un errore”.

L’amore per Carlos Maria

Insomma, due tipini niente male. Sposati dal 2001 al 2007 e nel 2002 la coppia ha avuto un figlio, Carlos Maria. Poi la separazione, ovviamente burrascosa, visto il carattere e le vicissitudini di entrambi. Anni e anni di polemiche, anche per via dei flirt di entrambi.

Nina Moric è stata anche condannata per diffamazione nei confronti della bella showgirl argentina Belen Rodriguez, altra fiamma di Corona. Insomma, i due non se le sono mandate a dire. E nessuno pensava di poterli rivedere insieme.

E, invece, c’è un amore più forte di ogni litigio. L’amore genitoriale. Secondo quanto trapela, infatti, Fabrizio Corona e Nina Moric da qualche giorno sono tornati a vivere insieme. Un riavvicinamento voluto solo e soltanto per il bene di Carlos, oggi quasi 20enne, ma, comunque, sempre sofferente della tesa situazione familiare.

E’ stata la stessa Nina Moric a lasciare intendere tutto con un recente post Instagram, in cui vediamo i tre nella medesima foto: “È felice, che sia re o contadino, colui che trova pace in casa sua” il messaggio di accompagnamento al post.