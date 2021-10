Cosa fa Francesco Totti dopo il ritiro dal calcio? La seconda vita del “Pupone”

Ha da poco compiuto 45 anni, Francesco Totti. E’ considerato uno dei calciatori più forti della storia d’Italia. Ma adesso cosa fa?

Un genio del calcio. Che se avesse risposto sì alle tante “sirene” ricevute negli anni, avrebbe potuto vincere molto di più. Sia a livello nazionale, che di club. Ma Francesco Totti è così. Semplice, verace. E ha scelto di giurare amore eterno alla sua Roma. Di cui è un simbolo ancora oggi, a distanza di alcuni anni dal ritiro. Ma cosa fa oggi “Er Pupone”?

Francesco Totti: la carriera

Ha da poco compiuto 45 anni, Francesco Totti. E’ considerato uno dei calciatori più forti della storia d’Italia. Un “10” da accomunare ai più grandi. Campione del mondo con l’Italia nel 2006 e vice campione d’Europa nel 2000. Nel corso della sua carriera ha giocato sempre con la Roma. Rifiutando anche trasferimenti dorati. In un certo periodo, il Real Madrid avrebbe fatto carte false per averlo.

Ma “Er Pupone” rifiuterà di diventare un “Galactico”. Impegnando tutta la sua carriera con la Roma. Con 250 reti in Serie A, è il giocatore che ha segnato più gol con la stessa squadra nel massimo campionato italiano, di cui è il secondo cannoniere di tutti i tempi dopo Silvio Piola. Con la Roma ha segnato 307 reti in totale, record in Italia per una squadra di club.

Commosso e commovente il suo ritiro, con l’ultima partita in uno stadio Olimpico gremito e colmo di lacrime.

La vita dopo il ritiro

Come è noto, Francesco Totti ha sempre avuto una grande autoironia. Celeberrimo il suo libro di barzellette. Attorno alla sua figura, quindi, Totti è riuscito a creare un brand. Che adesso gli consente di proseguire la sua vita pubblica, anche dopo il ritiro.

Ha pubblicato un libro, in cui si è tolto diversi sassolini dalle scarpe, soprattutto con il “nemico” Luciano Spalletti. Da quel libro è nata anche la serie Netflix “Speravo de morì prima”. Una verve comica e autoironica che Totti riversa anche nelle diverse pubblicità in cui lo vediamo protagonista. Nonostante il ritiro, ormai datato di qualche anno, Totti continua infatti a essere ricercatissimo dalle aziende per le loro pubblicità. E capita anche di vederlo ospite in trasmissioni dal taglio ironico e satirico. Quindi, da questo punto di vista non c’è stato alcun calo nella vita del campione giallorosso.

Un po’ meno fortunate, almeno fin qui, le carriere da dirigente e da procuratore sportivo. Dopo un breve periodo nella Roma, infatti, “Er Pupone” è fuoriuscito da Trigoria. Mentre anche la carriera da procuratore sportivo non sembra ingranare troppo.

Va invece bene la vita personale, con il matrimonio, ormai datato, con la showgirl Ilary Blasi.