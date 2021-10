Lillo e la dipendenza dall’alcool | “Faccio del mio meglio ma non è facile”

Lillo Petrolo dichiara la sua dipendenza dall’alcool con un post Instagram che ha scatenato i commenti dei suoi followers. “Faccio del mio meglio ma non è facile”, questa la dichiarazione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Pasquale Petrolo nato a Roma il 27 Agosto 1962, è un attore, comico, cantante e fumettista italiano, nonché parte integrante della coppia comica Lillo & Greg, creata con il suo compagno Claudio Gregori.

Uomo e artista dalle molte abilità e qualità. Nel ’92 perde il lavoro come fumettista presso la ACME. Nello stesso anno, decise assieme a Claudio Gregori, in arte Greg, conosciuto proprio in quell’azienda, di fondare il gruppo rock demenziale chiamato “Latte & i Suoi Derivati”.

Durante la sua carriera Lillo Petrolo, ha preso parte a numerosi programmi televisivi, ironizzando su ognuno di questi, come “Pupazzo criminale”, “NormalMan”. Sono diversi anche i film in cui ha lavorato che gli hanno permesso di raggiungere la notorietà di oggi.

La dipendenza dall’alcool di Lillo

Durante la sua carriera Lillo ha affrontato numerosi cambiamenti. E’ passato da fumettista a componente del gruppo rock demenziale fino ad arrivare al piccolo e grande schermo.

Un’attività variegata che lo tiene sempre sotto pressione. Questi cambiamenti possono, talvolta, schiacciare l’individuo tanto da trovare conforto in altro.

Il nostro amato Lillo sarebbe affetto da una dipendenza che affligge molti personaggi famosi, dalla quale non è facile smettere e tantomeno starne lontani.

Nel mondo dello spettacolo è molto comune, ma nel caso di Lillo è una dipendenza a se. Solo la sua mente geniale è in grado di avere una “dipendenza non dipendenza”.

“Faccio del mio meglio ma non è facile”, questa è la dichiarazione sotto un post di Instagram pubblicato dal comico italiano sul suo profilo. Ovviamente i commenti e le preoccupazioni dei suoi followers hanno avuto ripercussione su tutto il web .

Il video pubblicato sarebbe un’innocente scena comica in cui Lillo chiede al barista le bevande più particolari che si possano chiedere, per poi ripiegare su una semplice “grappa”, sostituita con dell’acqua.

Il tutto creato sotto chiave ironica, qualità che il comico Lillo avrebbe affinato durante la sua lunga carriera attraverso i palcoscenici d’Italia.