Ricordate gli Swatch? La loro caratteristica era il prezzo basso | Questo invece costa come un appartamento

E’ del 1983, l’anno di nascita della famosa azienda svizzera. Ecco perché quest’esemplare costa così tanto su Ebay

La Swatch Group è nata in Svizzera dove ancora oggi mantiene la sede. E’ una tra le pochissime aziende in grado di consegnare il prodotto finito. Si occupa quindi, oltre che del design, di cinturini, casse e movimenti degli orologi.

Le linee che segue l’azienda sono diverse, va dalla più economica adatta anche a bambini con i marchi Swacht e Flik Flak fino ad arrivare alla linea di lusso con il marchio Omega.

Quello di cui andremo a parlare fa parte della linea Swacht, quindi in teoria tra i più economici. Diciamo in teoria perché in pratica un orologio così costoso non l’avevate mai visto…

L’azienda Swatch

Swatch fu pensato in origine per ridare vita alla presenza svizzera sul mercato dell’orologeria, lo swiss made, dopo la crescita aggressiva delle società giapponesi negli anni sessanta e settanta del Novecento, tanto da ridurne la quota di mercato del 15%.

Paragonato agli orologi convenzionali, uno Swatch era dell’80% più economico da produrre. Fin dalla nascita dell’azienda, nel 1983, diventò uno status symbol, per i più giovani. E per chi voleva essere alla moda.

Questo Swatch che troviamo in vendita su Ebay è proprio del 1983, l’anno di nascita della famosa azienda svizzera.

Lo Swatch in vendita

L’orologio proviene da una collezione privata. E’ il primo orologio trasparente di Swatch ed anche il primo “Modello Speciale” introdotto dall’azienda svizzera. Si tratta di uno Swatch Original Jelly Fish del 1983 (SCHMID-MULLER Design), edizione limitata senza numerazione. Un pezzo molto raro. Secondo quanto leggiamo su Ebay, nel mondo vi sarebbero soltanto 200 esemplari.

Ai suoi esordi, la Swatch presentò alla stampa,l’Original Jelly Fish, creato, con una particolarissima cassa trasparente, per mostrare al mondo le caratteristiche tecniche dei modelli Swatch. L’1 marzo 1983, pressso l’Hotel Atlantis di Zurigo, questo orologio, disegnato da Marlyse Schmid, fu distribuito gratuitamente, nel corso di una conferenza stampa, ai giornalisti e ai VIP presenti.

Oltre ad aver ispirato tutte le casse trasparenti degli orologi Swatch in seguito prodotti, questo orologio è stato fonte di ispirazione per molti marchi leader di oggi. Nella descrizione del prodotto su Ebay sono indicate una serie di caratteristiche che attestano l’autenticità dell’orologio.

Si tratta, quindi, un oggetto dall’elevato interesse collezionistico, che su Ebay è in vendita a 299.999,00 euro.