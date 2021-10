A poco più di quattro mesi dall’inizio di Sanremo 2022, ecco spuntare fuori i primi nomi dei possibili in gara nella prossima kermesse canora.

La vittoria del Maneskin a Sanremo 2021, con il maxi tormentone planetario “Zitti e Buoni”, bissata dal trionfo all’Eurovision Song Contest, ha dato il via ai grandissimi successi italiani nel mondo. Prima la vittoria dell’Europeo da parte della Nazionale di Roberto Mancini, poi le magiche vittorie azzurre alle Olimpiadi di Tokyo. E adesso, quando mancano poco più di quattro mesi alla nuova edizione della kermesse canora, ecco spuntare fuori i primi nomi dei possibili big in gara a Sanremo 2022.

A stilare un primo elenco, tra ipotetici concorrenti e presenze che paiono quasi certe, è stato Il Messaggero. A condurre il Festival, che andrà in scena dall’1 al 5 febbraio 2022, sarà nuovamente Amadeus, accompagnato dal fido compagno Fiorello e dalla solita fila di grandissimi personaggi che come ormai d’abitudine colorano il duo nelle cinque serate musicali dello spettacolo.

Sanremo 2022, la lista dei possibili cantanti big in gara

Insieme a quelli che vengono ormai definiti come evergreen del Festival, quali Marco Masini, Francesco Renga, Giusy Ferreri, Gianluca Grignani e Dolcenera, in lista per un posto tra i big ci sarebbe una vera grande della musica italiana: ovvero Elisa che avrebbe presentato un brano in collaborazione con Rkomi, autore che ha recentemente conquistato 11 dischi di platino. La cantautrice nata a Trieste tornerebbe così al Teatro Ariston dopo oltre 20 anni: precisamente dal 2001, quando si presentò e vinse col brano Luce (Tramonti A Nord Est).

Grande trepidazione tra i giovani per la possibile presenza di Blanco, l’idolo del momento, ma anche per altri nomi “freschi” quali Il Tre, Aka7even, Anna, Alfa, Ariete, The Kolors e Federico Rossi. Ad aver presentato un brano ad Amadeus anche Loredana Bertè, Tommaso Paradiso, gli ormai affermatissimi Boomdabash ed Elio e le Storie Tese.