La popstar Demi Lovato ha raccontato di aver incontrato gli alieni nel corso del suo 28esimo compleanno nel 2020.

Demi Lovato è una delle popstar più famose e amate in America e non solo. La sua vita è sempre stata al centro del gossip, con avvenimenti che hanno anche turbato fisicamente e mentalmente la stessa cantante. Lo scorso luglio, l’ex star di Camp Rock ha fatto coming out, dichiarando di essere una persona non binaria, e adesso ha rivelato addirittura di aver avuto incontri con degli alieni.

Lo ha raccontato proprio Demi Lovato, nel corso di un’intervista a Daily Pop, dove ha presentato la nuova serie Peacock “Unidentified With Demi Lovato”, nella quale la popstar, aiutata dalla sorella Dallas e dal miglior amico Matthew Scott Montgomery, cerca di scoprire la verità proprio sugli UFO. La cantante americana ha svelato di aver avuto un incontro del terzo tipo nel deserto del Joshua Tree, in California: “Eravamo nel deserto e in pratica ho visto questa sfera blu a circa 15 metri di distanza, forse meno. Ed era come se fluttuasse sopra il terreno a 3 o 4 metri d’altezza, come se stesse mantenendo le distanze da me. È stata un’esperienza bellissima e incredibile”.

Demi Lovato ha incontrato gli alieni: la rivelazione della popstar

Quello nel deserto, però, non sarebbe stato il primo e unico incontro con gli alieni da parte di Demi Lovato: “Ho stabilito un contatto con gli alieni durante la festa per il mio 28° compleanno nel 2020 ed è stato strabiliante. Ho visto qualcosa apparire nel cielo sopra di noi, era una luce enorme che ha fatto quasi un punto interrogativo, prima di scomparire. Da quel momento ho iniziato a indagare di più su questo fenomeno e volevo fare un programma su questo argomento. Incontrarli ha cambiato il mio modo di vedere il mondo. Hai un sentore e all’improvviso quel sentore è confermato e questo cambia di sicuro la tua realtà”.

La popstar americana ha poi chiuso provando a chiarire la non pericolosità per gli essere umani da parte degli UFO: “Sono sicura che gli alieni vivano davvero fra di noi, sono esseri molto premurosi e intelligenti che stanno solo cercando di fare l’interesse migliore per il nostro pianeta. Loro non sono pericolosi, eppure c’è chi pensa che vogliano impadronirsi del nostro pianeta. Penso che se fosse davvero così l’avrebbero già fatto. Ma penso che dobbiamo smettere di chiamarli alieni, perché alieni è un termine dispregiativo. Ecco perché mi piace chiamarli extra terrestri”.