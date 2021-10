Elettra Lamborghini presa letteralmente per il c. (VIDEO)

La cantante e showgirl: “Non mi era capitato”. Ecco il racconto, ovviamente condiviso sui seguitissimi social network

Fa sempre parlare di sé. Non solo con le sue canzoni. Ma anche con la sua trasgressività. Con le sue forme. Con la sua malizia. Ed è, ovviamente, iperattiva sui social. Insomma, Elettra Lamborghini, è sempre al centro dell’attenzione. Anche questa volta.

Elettra Lamborghini: famiglia e carriera

Oggi 27enne, è figlia di Luisa Peterlongo e dell’imprenditore Tonino Lamborghini, nonché nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda italiana di auto di lusso. Negli anni, Elettra Lamborghini è diventata un notissimo personaggio televisivo.

Anche con la musica. La sua arte è apprezzata al botteghino, ma un po’ meno dalla critica. Nel febbraio 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Musica (e il resto scompare)” piazzandosi al 21º posto.

È legata sentimentalmente al disc jockey olandese Afrojack, anche se si è dichiarata apertamente bisessuale.

Il lato b di Elettra Lamborghini

Ha iniziato esibendosi nelle discoteche, ma è approdata in televisione grazie a Piero Chiambretti. Da quel momento, una carriera tra social network, reality e talent show. Sempre con malizia e trasgressione. Sui social non disdegna di mostrare, per quello che è possibile, le proprie generose forme. A cominciare dal suo lato B, con l’ormai celeberrimo tatuaggio sulla natica.

E il pubblico maschile apprezza molto. Una delle sue ultime storie riguarda proprio, neanche a dirlo, il suo lato B. Il breve video viene anche ripreso dal profilo Instagram “caffeucciosocial”. E quindi vediamo un primissimo piano di Elettra Lamborghini, che esordisce “Non potete capire cosa mi è successo stamattina”.

“Non mi è mai capitato in vita mia” aggiunge. Elettra Lamborghini spiega quindi di essere stata morsa proprio lì da un cane. Evidentemente geloso dal fatto che la cantante e showgirl stesse accarezzando un altro cagnolino. “Un male cane” dice Elettra.