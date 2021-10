La discriminazione di un’eccellenza italiana: bufera su Gordon Ramsay

Gravi affermazioni dello chef britannico diventato famoso grazie alla televisione. Gli italiani insorgono. Ecco cosa ha detto

Stanno suscitando tanto clamore e tante polemiche le dure e nette dichiarazioni dello chef Gordon Ramsay. Una vera e propria bufera quella in cui è al centro l’imprenditore e conduttore televisivo. E di certo ha fatto arrabbiare tanto noi italiani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gordon Ramsay dietro le sbarre.. Come ci è finito? Leggete e capirete..

Gordon Ramsay: uno chef quasi calciatore

Quasi 55enne, britannico, è diventato famoso grazie ai reality show culinari come “Hell’s Kitchen”, “Cucine da incubo”, il talent show “MasterChef”, “Gordon Ramsay’s F Word”, “Gordon Ramsay: diavolo di uno chef”, “Gordon Ramsay – Cose dell’altro mondo”, “Cucina con Ramsay”, “Hotel da incubo” e “Behind Bars”. Durante la sua carriera come ristoratore è stato premiato con 17 stelle Michelin.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gordon James Ramsay: la pagina Facebook sul cuoco pazzo fa impazzire il Web!

Oggi è un imprenditore e un conduttore televisivo di grande successo, conosciuto un po’ in tutto il mondo.

Eppure, poteva essere una stella del calcio, essendo stato esaminato dai Rangers Glasgow, una delle squadre più blasonate di Scozia. Ma due gravi infortuni a 12 e 14 anni lo costringeranno a smettere con lo sport agonistico. Si rifarà ampiamente. E’, infatti, proprietario di ben 23 ristoranti, sparsi tra Regno Unito (Londra), Stati Uniti (New York e Las Vegas), Francia (Versailles), Qatar (Doha), Giappone (Tokyo) e Italia (Castelnuovo Berardenga e Santa Margherita di Pula).

Le gravi affermazioni contro l’Italia

Lo abbiamo sempre visto come una personalità vulcanica. Anche molto predisposta alla polemica e all’ira. E anche questa volta, Gordon Ramsay non fa eccezione. Stanno facendo infatti molto discutere le dichiarazioni fatte da Ramsay nel corso della trasmissione “Gordon, Gino and Fred go Greek”. Dichiarazioni che sono arrivate subito in Italia, provocando grande indignazione.

Lo chef, infatti, ha dichiarato senza troppi giri di parole: “Onestamente? Credo che la cucina greca sia meglio della cucina italiana. Non hanno niente da invidiare a quelle francesi. I greci possono ritenersi all’altezza dei cugini d’Oltralpe o degli italiani. La cucina greca, anzi…”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Joe Bastianich dà il peggio di se: nemmeno Cracco avrebbe osato tanto | Il video che offende l’Italia

Immediata la reazione degli italiani, toccati su una delle eccellenze riconosciute nel mondo. Anche sui social, Gordon Ramsay è stato subissato di sfottò e, talvolta, di insulti. Del resto, quando mai si è detto che gli anglosassoni abbiano gusto nel mangiare?